Фанаты «Боруссии» Дортмунд устроили акцию протеста против реформ ЛЧ

Болельщики «Боруссии» Дортмунд во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» провели акцию протеста против реформ Лиги чемпионов и больших денег в футболе.
Фанаты вывесили баннер, надпись на котором гласит: «Вас не волнует спорт. Вас волнуют только деньги».
А Лигу Чемпионов для того и образовывали, чтобы в ней участвовали сильнейшие клубы Европы, но на сегодня понятие "сильнейший" подменено на "богатейший", но ведь и богатые тоже иногда плачут.
И сегодня такой повод прослезиться получили Барса с Ньюкаслом с чем и поздравляю болельщиков донецкого Шахтёра и Боруссии из Дортмунда! Но футбольный вечер ещё незакончен, глядишь ещё какого-нибудь толстосума огорчат сегодня.
Болейте за своих. а не против чужих!
А Лигу Чемпионов для того и образовывали, чтобы в ней участвовали сильнейшие клубы Европы, но на сегодня понятие "сильнейший" подменено на "богатейший", но ведь и богатые тоже иногда плачут.
И сегодня такой повод прослезиться получили Барса с Ньюкаслом с чем и поздравляю болельщиков донецкого Шахтёра и Боруссии из Дортмунда! Но футбольный вечер ещё незакончен, глядишь ещё какого-нибудь толстосума огорчат сегодня.
Болейте за своих. а не против чужих!