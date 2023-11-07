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Фанаты «Боруссии» Дортмунд устроили акцию протеста против реформ ЛЧ

вчера, 23:07
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Болельщики «Боруссии» Дортмунд во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» провели акцию протеста против реформ Лиги чемпионов и больших денег в футболе.

Фанаты вывесили баннер, надпись на котором гласит: «Вас не волнует спорт. Вас волнуют только деньги».

Фанаты «Боруссии» Дортмунд устроили акцию протеста против реформ ЛЧ

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
фанаты в своём праве !
ДСА
ДСА
сегодня в 06:37
И это говорят фанаты не самого бедного клуба....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:01
Не стоит обобщать физкультуру, любительский спорт и профессиональный спорт в одно понятие. Последний неразрывно связан с деньгами и чем он зрелищнее и доступнее, тем больше денег варится вокруг него. Футбол потому и считается спорт номер один, потому что из всех видов спорта он привлекает наибольшее внимание среди любителей спорта. Значит и вокруг профессиональный футбола крутятся самые большие деньги.

А Лигу Чемпионов для того и образовывали, чтобы в ней участвовали сильнейшие клубы Европы, но на сегодня понятие "сильнейший" подменено на "богатейший", но ведь и богатые тоже иногда плачут.

И сегодня такой повод прослезиться получили Барса с Ньюкаслом с чем и поздравляю болельщиков донецкого Шахтёра и Боруссии из Дортмунда! Но футбольный вечер ещё незакончен, глядишь ещё какого-нибудь толстосума огорчат сегодня.
Болейте за своих. а не против чужих!
Интерес
Интерес
вчера в 23:16
Согласен с ними.
протон
протон
вчера в 23:10
Ну так реформы давно назрели. Нынешний формат Лиги чемпионов привычен, так как играется 30+ лет, но такой формат давно себя изжил. Изменения напрашиваются давным давно. Ничего плохого в этом нет.
Гость
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