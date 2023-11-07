Фанаты «Боруссии» Дортмунд устроили акцию протеста против реформ ЛЧ

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вчера, 23:07

Болельщики «Боруссии» Дортмунд во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» провели акцию протеста против реформ Лиги чемпионов и больших денег в футболе.

Фанаты вывесили баннер, надпись на котором гласит: «Вас не волнует спорт. Вас волнуют только деньги».