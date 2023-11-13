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Тухель: «Мбаппе будет играть за „Баварию“. Я заеду за ним на велосипеде»

вчера, 12:57

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель с юмором ответил на вопрос о том, хочет ли он подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, с которым уже работал в парижском клубе.

Да, он будет играть за нас, это понятно (смеется). Мбаппе — необыкновенный футболист. Если он захочет перейти в «Баварию», я заеду за ним на велосипеде! Но я думаю, что это не станет реальностью.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:58
Этого не будет. Бавария никому не будет платить зп в 50 млн. евро в год, так как это уничтожит всю структуру зарплат, а на меньшее Мбаппе не пойдёт.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:51
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    вчера в 14:40
    Чем чёрт не шутит?
    7p88dnux34ph
    7p88dnux34ph
    вчера в 14:27
    Забери это Камерунское ЧУЧЕЛО ,пока тебя не выгнали!
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 13:40
    Будет ехать и напевать
    yfge53e6524h
    yfge53e6524h
    вчера в 13:37
    Я буду долго гнать велосипед
    Потом Мбаппе на нём меня пошлёт
    Ну а пока крутить педали буду я
    Нормальный тренер в Баварию придёт
    uxyqey8h7prn
    uxyqey8h7prn
    вчера в 13:27
    Да ты, тухлый, ещё и лиса-47!
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:25
    Томас :-" Я заеду за ним на велосипеде! - посажу Килю на багажник и увезу."..)))
    112910415
    112910415
    вчера в 13:17
    смех совершенно уместен
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:10
    Тухель: «Мбаппе будет играть за „Баварию“. Я заеду за ним на велосипеде».
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 13:08
    Сейчас на велосипеде уже не модно, модно на самокате.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:01, ред.
    Тухель: «Мбаппе будет играть за „Баварию“. Я заеду за ним на велосипеде».
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