Тухель: «Мбаппе будет играть за „Баварию“. Я заеду за ним на велосипеде».

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель с юмором ответил на вопрос о том, хочет ли он подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, с которым уже работал в парижском клубе.
Да, он будет играть за нас, это понятно (смеется). Мбаппе — необыкновенный футболист. Если он захочет перейти в «Баварию», я заеду за ним на велосипеде! Но я думаю, что это не станет реальностью.
Потом Мбаппе на нём меня пошлёт
Ну а пока крутить педали буду я
Нормальный тренер в Баварию придёт
Потом Мбаппе на нём меня пошлёт
Ну а пока крутить педали буду я
Нормальный тренер в Баварию придёт