В «Динамо» высказались об интересе ЦСКА к Тюкавину

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к нападающему Константину Тюкавину, который продлил контракт с «бело-голубыми».
От ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было. Но летом они задавали нам вопросы, насколько это реалистично. Наша позиция по Тюкавину всегда была однозначна — мы хотим сохранить его для нашего клуба.
Личка раздает интервью направо и налево по несколько раз в день. Это что, всё, после побед над обескровленным ЦСКА и мертвым Зенитом? Как только, Личка пришел в ДИНАМО, я сразу заявил- этого тренера спасут только качественные трансферы! Вот они его и спасают- ничего больше. Надо же реально смотреть на вещи, независимо от клубных симпатий или антипатий. Я болею за ДИНАМО с 1969г., и имею право высказать свое мнение, даже, если с ним несогласны остальные.
Я желаю ДИНАМО- побед больших и ярких, независимо от тренеров или игроков этого клуба!!! Но я- реалист, во всем и в спорте в частности. Поэтому, мне непонятна вся эта возня вокруг подписания контракта, молодого, пока еще, ничего недостигшего футболиста... Путь Костя работает над собой и добивается успеха, а когда придет достойное предложение из Европы- проводим его с почестями- все вместе!!!
Личка раздает интервью направо и налево по несколько раз в день. Это что, всё, после побед над обескровленным ЦСКА и мертвым Зенитом? Как только, Личка пришел в ДИНАМО, я сразу заявил- этого тренера спасут только качественные трансферы! Вот они его и спасают- ничего больше. Надо же реально смотреть на вещи, независимо от клубных симпатий или антипатий. Я болею за ДИНАМО с 1969г., и имею право высказать свое мнение, даже, если с ним несогласны остальные.
Я желаю ДИНАМО- побед больших и ярких, независимо от тренеров или игроков этого клуба!!! Но я- реалист, во всем и в спорте в частности. Поэтому, мне непонятна вся эта возня вокруг подписания контракта, молодого, пока еще, ничего недостигшего футболиста... Путь Костя работает над собой и добивается успеха, а когда придет достойное предложение из Европы- проводим его с почестями- все вместе!!!