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В «Динамо» высказались об интересе ЦСКА к Тюкавину

сегодня, 12:48

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к нападающему Константину Тюкавину, который продлил контракт с «бело-голубыми».

От ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было. Но летом они задавали нам вопросы, насколько это реалистично. Наша позиция по Тюкавину всегда была однозначна — мы хотим сохранить его для нашего клуба.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 14:42
Летят утки и 2 гуся,
а над инфою
я смеюся)))).
Capral
Capral
сегодня в 14:12, ред.
Реально не понимаю- что происходит? Почему такая шумиха, вокруг самого обычного молодого футболиста? Сначала, полгода интриговали- подпишет или нет. Потом, какие-то предложения каждодневные из-за бугра, телефон разрывался из Питера! Что вообще происходит? Впечатление такое, как-будто именно сейчас решается вопрос о его переходе в Реал или МС, и руководство клуба не знает на ком остановиться!
Личка раздает интервью направо и налево по несколько раз в день. Это что, всё, после побед над обескровленным ЦСКА и мертвым Зенитом? Как только, Личка пришел в ДИНАМО, я сразу заявил- этого тренера спасут только качественные трансферы! Вот они его и спасают- ничего больше. Надо же реально смотреть на вещи, независимо от клубных симпатий или антипатий. Я болею за ДИНАМО с 1969г., и имею право высказать свое мнение, даже, если с ним несогласны остальные.

Я желаю ДИНАМО- побед больших и ярких, независимо от тренеров или игроков этого клуба!!! Но я- реалист, во всем и в спорте в частности. Поэтому, мне непонятна вся эта возня вокруг подписания контракта, молодого, пока еще, ничего недостигшего футболиста... Путь Костя работает над собой и добивается успеха, а когда придет достойное предложение из Европы- проводим его с почестями- все вместе!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:44
Позиция эта известна давно. Хватит носится с ним. На нет и суда нет.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:36
Интерес остался простым интересом... сохраняйте если он вам нужен
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:35
Интерес угасающий к этому футболисту подогревают любым способом, даже выдумками!
Гость
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