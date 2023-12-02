В «Динамо» высказались об интересе ЦСКА к Тюкавину

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал информацию об интересе ЦСКА к нападающему , который продлил контракт с «бело-голубыми».

От ЦСКА по Тюкавину никаких официальных писем не было. Но летом они задавали нам вопросы, насколько это реалистично. Наша позиция по Тюкавину всегда была однозначна — мы хотим сохранить его для нашего клуба.