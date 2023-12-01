«Спартак» намерен расстаться с одним из своих защитников

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сегодня, 14:22

«Спартак» ищет варианты продолжения карьеры для защитника , так как скоро вернётся латераль «красно-белых» . Португалец заканчивает процесс восстановление после травмы.

«Спартак» рассматривает как варианты продажи Классена, так и аренды. Если соглашение будет арендным, то москвичи будут выплачивать часть зарплаты футболиста. Сам игрок хочет продолжить карьеру в Европе.

Напомним, Классен выступает за «Спартак» с зимы 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне фланговый игрок провёл 7 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что контракт полузащитника Квинси Промеса со «Спартаком» продлён автоматически.