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«Спартак» намерен расстаться с одним из своих защитников

сегодня, 14:22

«Спартак» ищет варианты продолжения карьеры для защитника Леона Классена, так как скоро вернётся латераль «красно-белых» Томаш Тавареш. Португалец заканчивает процесс восстановление после травмы.

«Спартак» рассматривает как варианты продажи Классена, так и аренды. Если соглашение будет арендным, то москвичи будут выплачивать часть зарплаты футболиста. Сам игрок хочет продолжить карьеру в Европе.

Напомним, Классен выступает за «Спартак» с зимы 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В текущем сезоне фланговый игрок провёл 7 матчей, забил 2 мяча, отдал голевую передачу и получил 3 жёлтых карточки.

Ранее сообщалось, что контракт полузащитника Квинси Промеса со «Спартаком» продлён автоматически.

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Все комментарии
nik9373
nik9373 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 14:58
Вывод простой - смотрим разницу забитых и пропущенных. Забивать есть кому.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 14:48
Не спешили бы делать выводы. Не каждый защитник за 7 игр забивает 2 мяча и отдав голевую!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:34
ну как же так , в обороне дыры
Гость
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