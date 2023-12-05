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В «Сан-Паулу» не подтвердили интерес ЦСКА и «Зенита» к Велингтону

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nubom
nubom
сегодня в 16:59
...«Это неправда. Ни от одного из этих клубов интереса нет», — сказал Касарес в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир.

Поблагодарим Анастасию Драгомир за возможность набирать баллы в конкурсе прогнозов!!!
dadrail
dadrail
сегодня в 16:47
Вот просто интересно...... а кому выгодно распускать такие слухи. Ну ладно бы типа интересуется им Интер или Бавария, то можно было предположить что агент работает, а тут одни непонятки...
Гость
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