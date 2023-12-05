В «Сан-Паулу» не подтвердили интерес ЦСКА и «Зенита» к Велингтону

Президент «Сан-Паулу» Хулио Касарес прокомментировал информацию о том, что защитником команды Велингтоном интересуются ЦСКА и «Зенит».
Это неправда. Ни от одного из этих клубов интереса нет.
Президент «Сан-Паулу» Хулио Касарес прокомментировал информацию о том, что защитником команды Велингтоном интересуются ЦСКА и «Зенит».
Это неправда. Ни от одного из этих клубов интереса нет.
Поблагодарим Анастасию Драгомир за возможность набирать баллы в конкурсе прогнозов!!!
Поблагодарим Анастасию Драгомир за возможность набирать баллы в конкурсе прогнозов!!!