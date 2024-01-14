Полузащитник «Атлетико» Корреа подвергся нападению в своём доме

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа подвергся нападению в своем доме.
Четыре преступника, которые были вооружены огнестрельным оружием, ворвались в дом футболиста и потребовали отдать все деньги и украшения.
Корреа и его семья в этот момент находились дома, однако не пострадали.
Ну если Вы упомянули меня в своем комментарии, то хочу лично Вам задать вопрос. Чем лично я убил для Вас интригу в конкурсе КП???..... тем что у меня очков для ставок на 1000 больше чем у Вас ???( я не разу не попадал в блок лучшего коммента).... Может быть тем, что отстаю от Вас на 40 угаданных ставок??? ... Или тем что у меня средний кэф для ставок чуть больше Вашего????
Пи.Си. Тем более в Вашей группе я не играю....
Ну если Вы упомянули меня в своем комментарии, то хочу лично Вам задать вопрос. Чем лично я убил для Вас интригу в конкурсе КП???..... тем что у меня очков для ставок на 1000 больше чем у Вас ???( я не разу не попадал в блок лучшего коммента).... Может быть тем, что отстаю от Вас на 40 угаданных ставок??? ... Или тем что у меня средний кэф для ставок чуть больше Вашего????
Пи.Си. Тем более в Вашей группе я не играю....