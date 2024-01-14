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Полузащитник «Атлетико» Корреа подвергся нападению в своём доме

вчера, 11:19

Полузащитник «Атлетико» Анхель Корреа подвергся нападению в своем доме.

Четыре преступника, которые были вооружены огнестрельным оружием, ворвались в дом футболиста и потребовали отдать все деньги и украшения.

Корреа и его семья в этот момент находились дома, однако не пострадали.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 15:02
И Вам добра! Извиняюсь, если обидели мои слова. Я имел ввиду то, что перечисленные мной играют с многих профилей. Я, тем более, не ради призов играю. Никогда не делал ставки на реальные деньги. КП на соккере чисто развлечение для меня. Только скажите честно, нейтроны тоже ваши профили? Теперь у них тоже такая же ава, как и у Вас. Я не сомневаюсь в том, что вы лучше меня играете в КП.
c3yxxud6myh9
c3yxxud6myh9
вчера в 13:14
А сигнализация что отсутствует напрочь... и наверняка территория должна быть под охраной. Хорошо, что хоть никто не пострадал.
112910415
112910415
вчера в 12:42
ладно хоть никто не пострадал
shlomo
shlomo ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 11:42
Добра Вам!

Ну если Вы упомянули меня в своем комментарии, то хочу лично Вам задать вопрос. Чем лично я убил для Вас интригу в конкурсе КП???..... тем что у меня очков для ставок на 1000 больше чем у Вас ???( я не разу не попадал в блок лучшего коммента).... Может быть тем, что отстаю от Вас на 40 угаданных ставок??? ... Или тем что у меня средний кэф для ставок чуть больше Вашего????

Пи.Си. Тем более в Вашей группе я не играю....
bscdgkj73n6e
bscdgkj73n6e
вчера в 11:21
Имея миллионы нужно не скупиться на охрану.
Гость
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