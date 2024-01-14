Полузащитник «Атлетико» Корреа подвергся нападению в своём доме

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вчера, 11:19

Полузащитник «Атлетико» подвергся нападению в своем доме.

Четыре преступника, которые были вооружены огнестрельным оружием, ворвались в дом футболиста и потребовали отдать все деньги и украшения.

Корреа и его семья в этот момент находились дома, однако не пострадали.