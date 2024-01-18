Победитель МЛС 2022 переходит в «Портленд Тимберс»

Голкипер Максим Крепо на правах свободного агента присоединился к «Портленд Тимберс».
Футболист покинул «Лос-Анджелес», с которым в 2022 году выиграл регулярный сезон и плей-офф МЛС.
Ранее «черно-золотые» усилились экс-вратарем «Тоттенхэма».
Голкипер Максим Крепо на правах свободного агента присоединился к «Портленд Тимберс».
Футболист покинул «Лос-Анджелес», с которым в 2022 году выиграл регулярный сезон и плей-офф МЛС.
Ранее «черно-золотые» усилились экс-вратарем «Тоттенхэма».
А это вообще кто?
А это вообще кто?