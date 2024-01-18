Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСША. МЛС 2024

Победитель МЛС 2022 переходит в «Портленд Тимберс»

вчера, 12:35

Голкипер Максим Крепо на правах свободного агента присоединился к «Портленд Тимберс».

Футболист покинул «Лос-Анджелес», с которым в 2022 году выиграл регулярный сезон и плей-офф МЛС.

Ранее «черно-золотые» усилились экс-вратарем «Тоттенхэма».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Лион» объявил о трансфере нападающего «Гента»
Сегодня, 00:33 Фото
Официально«Аякс» объявил о переходе Джордана Хендерсона
Вчера, 23:02 Фото
Официально«Унион» подписал ивуарийского нападающего
Вчера, 22:33 Фото
ОфициальноШеральдо Бекер перешёл в «Реал Сосьедад»
Вчера, 15:23
Официально«Катания» усилилась бывшим игроком «Ювентуса»
Вчера, 14:33
«Локомотив» получит выплаты за переход Севикяна в «Ференцварош»
Вчера, 13:52
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 12:59
Удивительно что в этой новости, ничего не сказано про Месси. Теперь- только о нём!!! Тем более, он- тоже, в чемпионате геникологов и пожарников...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 12:40
Как я рад этому событию!!!
А это вообще кто?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 