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«Аль-Хиляль» подписал защитника сборной Бразилии

вчера, 15:25

Защитник «Марселя» и сборной Бразилии Ренан Лоди перешёл в «Аль-Хиляль» из Эр Рияда. Сумма трансфера оценивается в 23 миллионов евро. Игрок будет выступать за «Аль-Хиляль» до лета 2027 года.

В текущем сезоне Лоди провёл 23 матча во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 7 жёлтых карточек.

«Аль-Хиляль» подписал защитника сборной Бразилии

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Все комментарии
dtcanc4d58d7
dtcanc4d58d7 ответ h95sx4bfuhkh (раскрыть)
вчера в 17:40
Нужно было подождать пока Россия свой вердикт вынесет.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 17:10
У Аль Хиляль и так сильнейшая защита и еще больше ее укрепили. Молодцы! Аль-Насру тоже надо задуматься об усилений защиты а то это просто проходной двор.
SEREGA19
SEREGA19
вчера в 16:14
раньше пойдет, больше заработает
h95sx4bfuhkh
h95sx4bfuhkh
вчера в 16:12
Что рановато он подался на заработки.... мог бы еще поиграть в приличной лиге.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:47
У сборной Бразилии тяжёлые времена, особенно с защитой.
Так вот и без того средненькие игроки защиты, так ещё на шабашу с последующей деградацией подались в слабенькую лигу.
Гость
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