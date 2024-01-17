«Аль-Хиляль» подписал защитника сборной Бразилии

Защитник «Марселя» и сборной Бразилии Ренан Лоди перешёл в «Аль-Хиляль» из Эр Рияда. Сумма трансфера оценивается в 23 миллионов евро. Игрок будет выступать за «Аль-Хиляль» до лета 2027 года.
В текущем сезоне Лоди провёл 23 матча во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 7 жёлтых карточек.
Так вот и без того средненькие игроки защиты, так ещё на шабашу с последующей деградацией подались в слабенькую лигу.
Так вот и без того средненькие игроки защиты, так ещё на шабашу с последующей деградацией подались в слабенькую лигу.