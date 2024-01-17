«Аль-Хиляль» подписал защитника сборной Бразилии

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вчера, 15:25

Защитник «Марселя» и сборной Бразилии перешёл в «Аль-Хиляль» из Эр Рияда. Сумма трансфера оценивается в 23 миллионов евро. Игрок будет выступать за «Аль-Хиляль» до лета 2027 года.

В текущем сезоне Лоди провёл 23 матча во всех турнирах, отметился голевой передачей и получил 7 жёлтых карточек.