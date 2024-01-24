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«Ман Юнайтед» подписал Роналду, потому что Роналдиньо выбрал «Барселону»

сегодня, 00:43

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что в 2003 году главный тренер МЮ сэр Алекс Фергюсон хотел подписать Роналдиньо, который тогда выступал за ПСЖ, а не Криштиану Роналду.

Я помню, что мы собирались подписать Роналдиньо, но он выбрал «Барселону». Фергюсон был абсолютно опустошен в тот момент. Криштиану Роналду повезло, что мы подписали его. Это произошло только из-за того, что мы не смогли оформить трансфер Роналдиньо.

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Все комментарии
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба
Фанат КОРОЛЕВСКОГО клуба ответ Тhe Witcher (раскрыть)
сегодня в 16:06
Прям в точку попал про миллиардера и нищеброда..
Capral
Capral
сегодня в 14:32
Сенатов, отлично сказано!!! Плюсую!!!
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 14:17
Ага, а Барселона собиралась подписать Бекхэма, но там что-то не сложилось и в итоге подписали Роналдиньо, а Спайс-бой уехал в Мадрид. Скандалы, интриги, расследования.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:05
САФ долго советовался с Рио, кого же брать?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 10:30
Ядовитая стрела из уст бывшего защитника "МЮ" в адрес Роналду. Яд кураре через слово. Вспомнил, что было двадцать лет назад. Португалец до сих пор на плаву, а где Фердинанд ? Только и остаётся, что напоминать о себе таким негодным способом, как выпадом в сторону Криштиану. Весьма недостойно.
Тhe Witcher
Тhe Witcher
сегодня в 10:23, ред.
В итоге: КриРо великий футболист,а Роналдиньо отыграл 3 крутых сезона и спекся,не говоря о том,что КриРо сейчас миллиардер,а роналдиньо нищеброд,как и его бывший клуб...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 09:35
Фергюсон расскрыл его, а ведь мог и не стать лучшим игроком мира
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:22, ред.
Это МЮ повезло, взяли ЛЧ благодаря Роналду, а Роналдиньо остался нис чем
pyv6r6r7z6ku
pyv6r6r7z6ku
сегодня в 08:40
Все логично и один и второй неплохо поиграли и показали себя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:11
Впечатление, что тренер искал игрока с определенным набором букв в ФИО. 🤕Типа, как Зарема подбирала в Спартак по знаку Зодиака, наличию гласных или согласных в фамилии или просто по фэншую...
112910415
112910415
сегодня в 07:35
Роналдиньо старше и круче был, всё логично.
112910415
112910415
сегодня в 07:16
значит, в тот момент именно так было надо ...
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 06:55
Это как сейчас. Есть Мбаппе в том же псж, ему 25 лет.
И есть условно Ямаль Ламин в Барсе, ему нет 20 лет. Понятное дело, что все захотят пока Мбаппе взять, он уже раскрылся, готовый футболист.
Ямаль же подает надежды пока только. Возможно он будет боллее крутым футболистом чем Мбаппе, но на данном этапе карьеры это нельзя никак узнать . Разве что Байкала спрость)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 06:50, ред.
Блин, очевидные вещи, а некоторые и тут высасывают сенсацию и пишут глупости про вечно второго. Роналдиньо старше на 5 лет и на тот момент был уже более зрелым футболистом, нежели Криштиану.
Конда Фергюсон лично увидел Криштиану, как он драконил их на своем фланге, то захотел подписать Роналду.
Дима Логинов
Дима Логинов
сегодня в 06:49
"-1" - кто-то написал в своём ежедневнике, выключил прикроватную лампу, и под песню "... мокрая от слёз моя подушка" попытался заснуть.
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 06:24
Опять Рона выбрали по остаточному принципу, потому что не смогли подписать тех, кого действительно хотели)) вечной второй))
Gulomjon Najimov
Gulomjon Najimov
сегодня в 06:03
Тут можно по всякому подумать, это кругозор человека с какой стороны смотреть и хотелки человека что он хочет увидеть. Например того же Роналдиньо барса подписала потому что не смогли подписать Бекхэма. И если думаете что Роналдиньо был плохим вариантом чем бекс то история все показала. Так что для всех хейтеров и персофаном я могу сказат одно. Хватит трусы свои рекламировать и сопоставлять. Просто наслаждайтесь осталось совсем мало времени для этого.
ABir
ABir
сегодня в 05:51
И Фергюссон не прогадал, подписав Криштиану
112910415
112910415
сегодня в 05:45
это была развилка судьбы )
Scorp689
Scorp689
сегодня в 04:26
Вовремя попал в струю и использовал свой шанс...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:50
Когда Аль-Насср не смог подписать Месси они выбрали дырявого.
Дырявого всегда берут по остаточному принципу.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 01:48
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:23
    Ну понятно без одобрения Рио Фердинанда ведь не один трансфер в МЮ не проходил и он ведь точно знал кого хотел взять, а кого не хотел сэр Алекс, да и подписывал всех лично Фердинанд
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:13
    Не знаю, кому повезло больше, но Рон отлично смотрелся в МЮ!!! Вспоминаю, как британцы расправились у себя с киевлянами, и как, Рончик забивал, с какой легкостью и красотой!!! Отличный футболист!!! Пусть сопутствует ему удача- всегда и во всём!!!!!!! Он этого- достоин!!!!!!!
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 00:56
    Фердинанд в своих подкастах слишком многого раскрывает, особенно не приятных для Роналду и его фанов. Туда же и бывшие мадридисты, даже действующие, + слова Переса и т.д.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 00:50, ред.
    Дела давно минувших дней
    Преданья старины глубокой...)
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