«Ман Юнайтед» подписал Роналду, потому что Роналдиньо выбрал «Барселону»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал, что в 2003 году главный тренер МЮ сэр Алекс Фергюсон хотел подписать Роналдиньо, который тогда выступал за ПСЖ, а не Криштиану Роналду.
Я помню, что мы собирались подписать Роналдиньо, но он выбрал «Барселону». Фергюсон был абсолютно опустошен в тот момент. Криштиану Роналду повезло, что мы подписали его. Это произошло только из-за того, что мы не смогли оформить трансфер Роналдиньо.
И есть условно Ямаль Ламин в Барсе, ему нет 20 лет. Понятное дело, что все захотят пока Мбаппе взять, он уже раскрылся, готовый футболист.
Ямаль же подает надежды пока только. Возможно он будет боллее крутым футболистом чем Мбаппе, но на данном этапе карьеры это нельзя никак узнать . Разве что Байкала спрость)
И есть условно Ямаль Ламин в Барсе, ему нет 20 лет. Понятное дело, что все захотят пока Мбаппе взять, он уже раскрылся, готовый футболист.
Ямаль же подает надежды пока только. Возможно он будет боллее крутым футболистом чем Мбаппе, но на данном этапе карьеры это нельзя никак узнать . Разве что Байкала спрость)
Конда Фергюсон лично увидел Криштиану, как он драконил их на своем фланге, то захотел подписать Роналду.
Конда Фергюсон лично увидел Криштиану, как он драконил их на своем фланге, то захотел подписать Роналду.
Дырявого всегда берут по остаточному принципу.
Дырявого всегда берут по остаточному принципу.
Преданья старины глубокой...)
Преданья старины глубокой...)