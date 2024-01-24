«Ман Юнайтед» подписал Роналду, потому что Роналдиньо выбрал «Барселону»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» рассказал, что в 2003 году главный тренер МЮ сэр хотел подписать , который тогда выступал за ПСЖ , а не .

Я помню, что мы собирались подписать Роналдиньо, но он выбрал «Барселону». Фергюсон был абсолютно опустошен в тот момент. Криштиану Роналду повезло, что мы подписали его. Это произошло только из-за того, что мы не смогли оформить трансфер Роналдиньо.