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Тен Хаг подтвердил, что Лисандро Мартинес получил серьёзную травму

вчера, 19:49
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 0Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил травму во втором тайме матча 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0).

Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг подтвердил, что повреждение аргентинца является серьёзным:

На первый взгляд всё кажется очень плохо. Нам нужно подождать, что поставить правильный диагноз. Скорее всего, Мартинесу снова придётся пропустить несколько матчей.

Напомним, что в этом сезоне Лисандро Мартинес уже длительное время восстанавливался после травмы, вернувшись на поле только в январе.

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Все комментарии
eaj9m532a9uu
eaj9m532a9uu
вчера в 23:08
Очень жаль слышать о травме Лисандро Мартинеса. «Манчестер Юнайтед» сейчас находится в отличной форме, и его отсутствие может сказаться на игре команды.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:31
Ё.ушки воробушки, здоровья!!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:07
Рецидив получился.... возможно действительно все очень серьезно. Здоровья ему!
xb4yc7ddhck5
xb4yc7ddhck5
вчера в 20:00
Здоровья Мартинесу, ждём возвращения в строй
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:00
Потеря для МЮ, к следующему сезону надо серьёзно поработать над обороной
Гость
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