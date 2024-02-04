Тен Хаг подтвердил, что Лисандро Мартинес получил серьёзную травму

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес получил травму во втором тайме матча 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0).
Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг подтвердил, что повреждение аргентинца является серьёзным:
На первый взгляд всё кажется очень плохо. Нам нужно подождать, что поставить правильный диагноз. Скорее всего, Мартинесу снова придётся пропустить несколько матчей.
Напомним, что в этом сезоне Лисандро Мартинес уже длительное время восстанавливался после травмы, вернувшись на поле только в январе.