Тен Хаг подтвердил, что Лисандро Мартинес получил серьёзную травму

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вчера, 19:49

Защитник «Манчестер Юнайтед» получил травму во втором тайме матча 23-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (3:0).

Главный тренер «красных дьяволов» подтвердил, что повреждение аргентинца является серьёзным:

На первый взгляд всё кажется очень плохо. Нам нужно подождать, что поставить правильный диагноз. Скорее всего, Мартинесу снова придётся пропустить несколько матчей.

Напомним, что в этом сезоне Лисандро Мартинес уже длительное время восстанавливался после травмы, вернувшись на поле только в январе.