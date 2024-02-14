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«Бетис» нашёл замену Гвидо Родригесу

вчера, 11:44

«Бетис» рассматривает возможность подписания полузащитника «Альмерии» Лукаса Робертоне. В игроке видят замену хавбеку Гвидо Родригесу, который покинет клуб.

Также на Робертоне претендует «Севилья». «Альмерия» готова продать аргентинца за 10 миллионов евро.

Робертоне выступает за «красно-белых» с октября 2020 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл 21 матч в Ла Лиге и Кубке Испании, отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее «Бетис» объявил о продлении контракта с основным защитником.

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Все комментарии
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 12:23
Может стоит подыскать кого-нибудь получше?
Вещий
Вещий
вчера в 11:50
А не многовато ли хотят за него выручить? ... да и нужен ли он Бетису?
g4p9rez7ufhg
g4p9rez7ufhg
вчера в 11:45
Неужели в Альмерии есть стоящие игроки? Есть сомнения.
Гость
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