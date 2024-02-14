«Бетис» нашёл замену Гвидо Родригесу

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вчера, 11:44

«Бетис» рассматривает возможность подписания полузащитника «Альмерии» . В игроке видят замену хавбеку , который покинет клуб.

Также на Робертоне претендует «Севилья». «Альмерия» готова продать аргентинца за 10 миллионов евро.

Робертоне выступает за «красно-белых» с октября 2020 года. Его контракт истекает в июне 2028 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провёл 21 матч в Ла Лиге и Кубке Испании, отдал 5 голевых передач и получил 7 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.

Ранее «Бетис» объявил о продлении контракта с основным защитником.