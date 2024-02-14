«Реал» интересуется Хёйлундом из МЮ

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вчера, 10:05

Мадридский «Реал» интересуется нападающим из «Манчестер Юнайтед».

«Сливочные» рассматривают датчанина в качестве возможного усиления, если не удастся подписать из ПСЖ или из «Манчестер Сити».

Хёйлунд в этом сезоне забил 11 голов в 29 матчах.