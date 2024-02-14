«Реал» интересуется Хёйлундом из МЮ

Мадридский «Реал» интересуется нападающим Расмусом Хёйлундом из «Манчестер Юнайтед».
«Сливочные» рассматривают датчанина в качестве возможного усиления, если не удастся подписать Килиана Мбаппе из ПСЖ или Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».
Хёйлунд в этом сезоне забил 11 голов в 29 матчах.
Поэтому Хейлунд отличный вариант для Реала, с Винисиусом, Джудом, Беллингемом это связка может быть убойной.
Поэтому Хейлунд отличный вариант для Реала, с Винисиусом, Джудом, Беллингемом это связка может быть убойной.