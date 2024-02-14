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«Реал» интересуется Хёйлундом из МЮ

вчера, 10:05

Мадридский «Реал» интересуется нападающим Расмусом Хёйлундом из «Манчестер Юнайтед».

«Сливочные» рассматривают датчанина в качестве возможного усиления, если не удастся подписать Килиана Мбаппе из ПСЖ или Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

Хёйлунд в этом сезоне забил 11 голов в 29 матчах.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:36, ред.
Хейлунд все таки смесь центрфорварда и полузащитника. Именно поэтому Тен Хаг его брал, чтобы Хейлунд мог разогнаться из глубины, так как Тен Хаг играет от обороны, а классическому центрфорварду нужна подпитка вингеров и центральных полузащитников в штрафной. Классический центрфорвард не смог бы много забить у Тен Хага, так как многие игроки играют у него на разрушении, а сам центрфорвард не смог бы далеко убежать в одиночку.
Поэтому Хейлунд отличный вариант для Реала, с Винисиусом, Джудом, Беллингемом это связка может быть убойной.
galem72
galem72
вчера в 11:59
Источник пустой, а новость выдумана на коленке. МЮ не пойдёт на подобную сделку. В клубе и так некому забивать, а тут ещё отпускать набирающего обороты атакера. Пусть лучше Раша забирают.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:59
Спецом пустили слух, чтоб Килиан не раслаблялся!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:54
Там не такой типаж, как Плакса, он атлет, такое впечатление, что из качалки не вылезает)
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:52
Малого этого не знаю, по его игре сказать нечего. Но в любом случае ему нужно будет какое-то время на адаптацию и как он заиграет еще большой вопрос. Одно дело в Бразилии феерить, другое дело в Европе. Того же Жезуса тоже называли "феноменом") Игрок хороший, но явно не второй "зубастик"))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 10:49
Слухи по "Реалу" в последнее время из серии совсем жёлтых газетенок. Летом приедет Эндрик, которого называют "новым Роналдо" и который рвёт чемпионат Бразилии в 17 лет и бьёт там рекорды)
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:37
Ну вполне неплохой вариант! Я уже неоднократно писал, что Реалу куда нужнее центрфорвард, и Расмус вполне подходящий вариант! Молодой, целеустремленный, сильный, мощный, показал себя и в СерииА, и АПЛ дела пошли в гору, видно, что парень не "однодневка"! В идеале канечно же Холланд был бы самым лучшим вариантом, они с Джудом всё же играли вместе и хорошо чувствовали друг друга, но если Эрлинга не получится подписать, то именно Расмус должен быть в Мадриде.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 10:17
Реал "интересуется" Суперлигой.. Хе.. 😀
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:12
Показывают черепахе, что он не единственный и надеются так цену снизить?)
Гость
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