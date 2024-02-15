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Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Баварию» в матче Лиги чемпионов

сегодня, 00:52
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Лацио» обыграл «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Гол забил Чиро Иммобиле на 69-й минуте с пенальти. У гостей на 67-й красную карточку получил Дайотчанкуль Упамекано.

Ответный поединок состоится 5 марта.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 03:04
когда такую игру прививает Ювентусу Аллегри - он становится врагом фанатов
стоимость игроков Баварии согласно трансфермркт - 976 млн. евро (вдумайтесь)
стоимость игроков Лацио - 241 млн. евро, это не намного больше чем тот же Зенит
исторически в Италии тактики катеначчо создавались именно под такие победы
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 02:51
Я только вспомнил, что на победу "Лацио" грузанул как раз с 5x, подумал, что, несмотря на немецкого фаворита, кэф не очень адекватный и рискнул не зря, плей-офф вообще неплохо пошёл, победа "Реала", победа "Лацио" и ТБ 1.5 в ПСЖ - РС, все три ставусика залетели))
salleeh
salleeh ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 02:48
… и один в матче с Байером. Судя по динамике, страшно представить статистику следующих игр…
salleeh
salleeh ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:00
Согласен полностью! Мане был слишком быстрым и креативным футболистом. И люди которые не видят разницы между Мане и Сане, не смыслят в футболе совершенно…
salleeh
salleeh
сегодня в 01:48
Друзья, вот что за катание мяча у Баварцев, чья эта установка, кому это нравится или это вынужденная мера, чтобы не проигрывать крупно? Мюллеру нужно было завязывать с футболом ещё в конце прошлого сезона, ну а Киммих, Горецка и Сане уже завязали, просто об этом знаем мы с вами, а руководство клуба и ТТ в неведении. Одно очевидно, Бавария не скоро заиграет, это видно по лицам игроков и тренера, полные страха глаза. Но ТТ как капитан тонущего корабля, решил идти на дно вместе с кораблем.
P.S. Почему этот Тюхель сам не подаст в отставку, что должно произойти ещё, чтобы этот 3,14-ор понял, что уйти не позорно, позорно от игры к игре, показывать свою некомпетентность…
Capral
Capral
сегодня в 01:46
Вот, первая ласточка: "Сигнал опасности для Баварии: Первая красная линия: Баварии и компании угрожает вылет:"
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:42, ред.
Неужто мордобой стал критерием кадровых сдвигов ?
Чёт всё чересчур банально выглядит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:41
Я не про проблему выбора, а про проблему подбитого глаза Сане)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:37, ред.
Паш. Просвяти вкратце, плиз. Что за история с проблемой выбора между Мане/Сане ?
Чёт мимо меня данная Баварская тема прошла. Они ж вроде на разных флангах играли...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:27, ред.
Тут по ходу не только все вокруг Тухеля твердят ему, что он дно..., но и его собственная собака своим взглядом также на него глядит.

Такому Гуру как Томас я, канеш. не советчик, но в ответке, коль такие перекосы и дисбаланс между линиями, как все тут пишут..., может есть смысл как и раньше... перейти на 3-5-2. В этой схеме и разбираться проще (кто есть кто) и отталкиваться тактически легче - на перспективу. Ну а там - куда кривая выведет. Благо время на тактические изыскания у ТТ пока есть. Поживём увидим...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 01:25
Матч можно было и не глянуть, я знал что в Риме унылое зрелище, да же Матч тв забила уй на этот матч, но переключился после 2-0 в Париже , ждал от Лацио второго забитого мяча , но глянул как они играют вторым номером, после удаление, да ну нх.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:24, ред.
Откровенно говоря, Лацио просто повезло .
Обе команды вообще не достойны финала Лиги Чемпионов.
Artemon9
Artemon9
сегодня в 01:22
Кроме того выхода, который закончился ударом выше ворот, Лацио ничего немцам не дал, и те так и закончили матч с 0 ударов в створ ворот. Вывод: Лацио дома способен обыграть кого угодно, а Кейн- проклятие любой команды. Шансы 60/40 в пользу римлян
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:21
Не знаю, Павел, не знаю. Это только мои наблюдения, плюс, то, что я прочел. Я бы не стал от себя писать, то, в чем не уверен. С Вами не спорю, всецело доверяю. В победе, в Мюнхене и в крупной- я не сомневаюсь, но это, будет лишь продолжением АГОНИИ.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:17
Это не поможет. Настолько всё плохо, что не знаешь, за что браться сразу. Всё в команде паутиной и мхом поросло.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:14
Ну по поводу Сане виноват точно не Сане. Если у тебя в тиме тупой ЧСВшник, которому ну все знают, что плевать на всех, кроме себя, и руководство с тренером его облизывает, однозначно, кто виноват.

Мане вот всё видел, но убрать решили именно его) Их выбор был. Сане-то не виноват, он говорит руководству - я хочу быть царицею морской, они говорят "Слушаем и повинуемся".
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:14
У Баварии ноль ударов в створ ворот за весь матч. Да, совсем плохи дела у мюнхенского гранда.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:13
Надо бы Мюнхен с Парижем в 1/4 свести..., пусть кудесничают друг перед дружкой.))
Capral
Capral
сегодня в 01:08
В ответке, Бавария отыграется 4:0. Но это не спасет от дальнейших неприятностей, а только их ускорит. Можно сколько угодно критиковать Тухеля, и по делу, безусловно, но то, что в команде, ряд штрейкбрехеров- это факт. И первый из них, однозначно- подонок Сане. Киммих- просто тормоз от рождения. Кейн, видимо выполнил свою голевую миссию и взял паузу. Мюллер, похоже, по сей день думает, что его все бояться и занимается ерундой, ну и тд. Идеальной, игра Баварии не была в 1м тайме, но команда всетаки двигалась. А во 2м тайме, снова всатала. В атаке- ни ума, ни фантазии. Организации игры нет, куча неточных пасов и полное отсутствие взаимопонимание на поле. Пару дней назад была статья, про 8 причин неудач Баварии, вот, некоторые я и озвучил.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:07
Бедный Кейн))
амурец
амурец
сегодня в 01:06
Да уж, неожиданно
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 01:06
игра равная до удаления, Бавария чуть поактивнее, но бестолку. после удаления игра все также равная))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:03
    kmhb
    kmhb ответ Рой Макай (раскрыть)
    сегодня в 01:03
    Ну у Баварии, как собственно, у всех немецких клубов, очень специфическое руководство. По мне так Тухель просто уничтожил Баварию. Сане, Киммих, Упамекано - вторично.
    Не Эго Ист
    Не Эго Ист
    сегодня в 01:01, ред.
    Саррибол победил.. Красавец Чиро заслужил свой пеналь.. Бавария уже давно не фликовская, а какая-то тухлая.. Упамекано не в первый раз "уехал" в родной Дайотчанкуль.. Но это не значит, что всё уже решено.. Поздравляем Лацио, у них сегодня заслуженный праздник.. 👏
    Рой Макай
    Рой Макай ответ kmhb (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    Да там далеко не один Тухлый виноват. Вся система протухла, начиная с руководящих должностей, заканчивая рядовыми клоунами вроде Сане, Киммиха и Упамекано.
    Grizly88
    Grizly88
    сегодня в 00:58, ред.
    Как можно было проиграть этой команде? Лацио да же в большинстве играла вторым номером, пенальти был , удаление по делу, Упамекано тот еше клоун , он и против Сити чудил , неужели надо было его выпустить ? А не Де Лигта, если не удаление и пенальти счет закончился бы 0-0 , оба клуба унылые , Лацио пенсионеры , Может и пройдет Бавария в ответке , но дальше 1/4 финала я эту команду не вижу, , не зря Тухель ищет себе новое место.
    Рой Макай
    Рой Макай
    сегодня в 00:57
    Надеюсь матч тв не будет тупить и покажет ответку Баварии и Лацио вместо ПСЖ, уж очень хочу поржать, ведь в этом сезоне игра Баварии вызывает исключительно истерический смех.
    kmhb
    kmhb
    сегодня в 00:54, ред.
    Позорище какое-то, а не игра. Тренер тухлый.
    С другой стороны, может хорошо, что проиграли и наконец уберут этого бездаря и попробуют спасти сезон
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:53
    Опять влетели баварцы... Но дома уж точно выиграют
    Гость
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