Гол Иммобиле помог «Лацио» обыграть «Баварию» в матче Лиги чемпионов

«Лацио» обыграл «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Чиро Иммобиле на 69-й минуте с пенальти. У гостей на 67-й красную карточку получил Дайотчанкуль Упамекано.
Ответный поединок состоится 5 марта.
«Лацио» обыграл «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).
Гол забил Чиро Иммобиле на 69-й минуте с пенальти. У гостей на 67-й красную карточку получил Дайотчанкуль Упамекано.
Ответный поединок состоится 5 марта.
Мане вот всё видел, но убрать решили именно его) Их выбор был. Сане-то не виноват, он говорит руководству - я хочу быть царицею морской, они говорят "Слушаем и повинуемся".
Мане вот всё видел, но убрать решили именно его) Их выбор был. Сане-то не виноват, он говорит руководству - я хочу быть царицею морской, они говорят "Слушаем и повинуемся".
P.S. Почему этот Тюхель сам не подаст в отставку, что должно произойти ещё, чтобы этот 3,14-ор понял, что уйти не позорно, позорно от игры к игре, показывать свою некомпетентность…
P.S. Почему этот Тюхель сам не подаст в отставку, что должно произойти ещё, чтобы этот 3,14-ор понял, что уйти не позорно, позорно от игры к игре, показывать свою некомпетентность…