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Артета подтвердил интерес «Арсенала» к Мбаппе

вчера, 17:24

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о борьбе «канониров» за Килиана Мбаппе:

Когда доступен игрок такого уровня, мы всегда должны пытаться бороться за него. Почему бы и нет? Если мы хотим быть лучшей командой, нам понадобятся лучшие таланты и лучшие игроки.

Напомним, ранее появилась новость, что летом Мбаппе покинет ПСЖ.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Великий Пуховик (раскрыть)
вчера в 20:17
Мартинес, которого тот убрал ради Лено
lotsman
lotsman
вчера в 19:52
Когда Мбаппе выставит свой счёт, интерес у Арсенала сразу пропадёт.
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:35
Артета ответил так, как на его месте ответили бы 99% всех тренеров " все хотят что бы у них в составе играли лучшие игроки"....
Думаю, что Мбаппе перейдет только в Мадридский Реал, т.к всё же это его мечта.
Пару дней тому назад, когда только начались все эти разговоры о Мбаппе и Арсенале, Анри дал интервью, в котором рассказал, что если бы не Мадридский Реал, то первым клубом который бы рассмотрел Килиан действительно был бы Арсенал, т.к еще Венгер пытался забрать игрока из Монако к себе, но не успел, плюс Мбаппе считает своим кумиром Анри и был бы не против повторить его путь в Арсенале. Но увы, у Арсенала нет столько денег,(деньги есть, но дыр много) что бы заполучить игрока. В клубе есть много позиций, которые нужно усилить и тратить весь бюджет на одного игрока Артета точно не станет
Великий Пуховик
Великий Пуховик ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:21
Первым был Щенсный или Лено? Я уже подзабыл.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:59
Артета-то как раз с чистой совестью уберёт Мартинелли ради Мбаппе, он не лоялен к игрокам) Иначе четыре топ-вратаря при нём не прошли бы через клуб, причём первый был самый лучший)
mpqdeud2b5wq
mpqdeud2b5wq
вчера в 18:05
Какая-то новая страничка вечной саги нарисовалась
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:43
Куда только его ставить? На ЦН?- тогда лучше другого игрока поискать. А если на его родную позицию, то куда Мартинелли?
Но в любом случае хотел бы посмотреть на него в АПЛ, будь то Арсенал или Ливер
pmw6uxuhyvaq
pmw6uxuhyvaq
вчера в 17:26
Как только в Арсенале узнают миллион пятьдесят пунктов требований Мбаппе интерес сразу иссякнет.
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