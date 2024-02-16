Артета подтвердил интерес «Арсенала» к Мбаппе

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал слухи о борьбе «канониров» за :

Когда доступен игрок такого уровня, мы всегда должны пытаться бороться за него. Почему бы и нет? Если мы хотим быть лучшей командой, нам понадобятся лучшие таланты и лучшие игроки.