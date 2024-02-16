Артета подтвердил интерес «Арсенала» к Мбаппе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о борьбе «канониров» за Килиана Мбаппе:
Когда доступен игрок такого уровня, мы всегда должны пытаться бороться за него. Почему бы и нет? Если мы хотим быть лучшей командой, нам понадобятся лучшие таланты и лучшие игроки.
Напомним, ранее появилась новость, что летом Мбаппе покинет ПСЖ.
Думаю, что Мбаппе перейдет только в Мадридский Реал, т.к всё же это его мечта.
Пару дней тому назад, когда только начались все эти разговоры о Мбаппе и Арсенале, Анри дал интервью, в котором рассказал, что если бы не Мадридский Реал, то первым клубом который бы рассмотрел Килиан действительно был бы Арсенал, т.к еще Венгер пытался забрать игрока из Монако к себе, но не успел, плюс Мбаппе считает своим кумиром Анри и был бы не против повторить его путь в Арсенале. Но увы, у Арсенала нет столько денег,(деньги есть, но дыр много) что бы заполучить игрока. В клубе есть много позиций, которые нужно усилить и тратить весь бюджет на одного игрока Артета точно не станет
Думаю, что Мбаппе перейдет только в Мадридский Реал, т.к всё же это его мечта.
Пару дней тому назад, когда только начались все эти разговоры о Мбаппе и Арсенале, Анри дал интервью, в котором рассказал, что если бы не Мадридский Реал, то первым клубом который бы рассмотрел Килиан действительно был бы Арсенал, т.к еще Венгер пытался забрать игрока из Монако к себе, но не успел, плюс Мбаппе считает своим кумиром Анри и был бы не против повторить его путь в Арсенале. Но увы, у Арсенала нет столько денег,(деньги есть, но дыр много) что бы заполучить игрока. В клубе есть много позиций, которые нужно усилить и тратить весь бюджет на одного игрока Артета точно не станет