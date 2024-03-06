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Клуб Медиалиги пытается пригласить Погба

вчера, 15:27

Полузащитник Поль Погба может стать игроком Медиалиги. Ранее футболиста дисквалифицировали за применение допинга, «Ювентус» имеет возможность расторгнуть с ним контракт.

Спортивный директор «БроукБойз» Артём Хачатурян, сообщил, что обсудил с хавбеком с помощью мессенджера перспективы сотрудничества, а также отправил запрос по игроку в его агентство.

Представитель француза Рафаэла Пимента ответила отказом, но диалог продолжается.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:22
Нет такого понятия - дешевый пиар. Ну разве что в обиходе обывателей. Ты об этой новости говоришь, другие говорят, новости пишут на разных ресурсах, а значит результат получен.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:30
Гениальным ходом приглашение Погба будет только в том случае, если он согласится. А так, кроме дешёвого пиара самих себя со стороны Медиалиги я ничего в этой новости не нахожу. Не побоюсь повторить - дешёвый пиар.
Igo0rek
Igo0rek ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 17:11
С точки зрения медиа, это гениальный ход.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:02
Представитель француза Рафаэла Пимента ответила отказом, но диалог продолжается.
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Им отказали, а наши клоуны продолжают позорится??? тьфу
nubom
nubom
вчера в 16:55
А почему бы его не пригласить сразу в Спартак? "Погба отдает пас Промесу..."- звучит сказкой для Абаскаля...
shur
shur
вчера в 16:52
...ключевое слово " медиа", всё что блестит сюда! И не важно, что
нашпигован допингом, главное бабки срубить! И срубят, ведь нет ничего интереснее запрещённого, коим Погба и является, дисклифицированным на 4 года!!! Вывод Медиалига для отморозков,
зэков, допингистов и разной швали...!!!
112910415
112910415
вчера в 16:48
главное, что диалог продолжается !
они это дело добьют !
Вещий
Вещий
вчера в 16:44
МедиаЛига кажется постепенно сходит с ума.... могло же такое прийти в голову.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:32
"БроукБойз" из АФЛ Краснодар?))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:04
Может и договорятся,зачем ему простаивать,а так какие никакие деньги !
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger ответ Manaseryan (раскрыть)
вчера в 15:58
он под допингом, он всё может
Manaseryan
Manaseryan
вчера в 15:54
А Погба может играть?
Гость
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