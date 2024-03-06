Клуб Медиалиги пытается пригласить Погба

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вчера, 15:27

Полузащитник может стать игроком Медиалиги. Ранее футболиста дисквалифицировали за применение допинга, «Ювентус» имеет возможность расторгнуть с ним контракт.

Спортивный директор «БроукБойз» Артём Хачатурян, сообщил, что обсудил с хавбеком с помощью мессенджера перспективы сотрудничества, а также отправил запрос по игроку в его агентство.

Представитель француза Рафаэла Пимента ответила отказом, но диалог продолжается.