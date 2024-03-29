Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере»

Главный тренер «Байера» сообщил о том, что продолжит работать с клубом из Леверкузена.

У меня была хорошая встреча с руководством леверкузенского «Байера», и я сообщил ему, что останусь и продолжу работать в клубе. После долгих разговоров о своём будущем я воспользовался перерывом, чтобы подумать и принять решение. Это место для меня.

Моя работа в «Байере» ещё не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, тут отличное правление, здесь всё просто фантастика. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен в этом.

Я также проинформировал игроков, это правда. Мой дедлайн был на этой неделе, это вопрос уважения. Теперь всё понятно.

Я не буду говорить о «Ливерпуле» или «Баварии». Это большие клубы, и у меня с ними прочные связи, но я нахожусь там, где хочу быть. Сейчас не время решать своё будущее, я хочу развиваться в «Байере» из Леверкузена.