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Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере»

сегодня, 16:16

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сообщил о том, что продолжит работать с клубом из Леверкузена.

У меня была хорошая встреча с руководством леверкузенского «Байера», и я сообщил ему, что останусь и продолжу работать в клубе. После долгих разговоров о своём будущем я воспользовался перерывом, чтобы подумать и принять решение. Это место для меня.

Моя работа в «Байере» ещё не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, тут отличное правление, здесь всё просто фантастика. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен в этом.

Я также проинформировал игроков, это правда. Мой дедлайн был на этой неделе, это вопрос уважения. Теперь всё понятно.

Я не буду говорить о «Ливерпуле» или «Баварии». Это большие клубы, и у меня с ними прочные связи, но я нахожусь там, где хочу быть. Сейчас не время решать своё будущее, я хочу развиваться в «Байере» из Леверкузена.

Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Действующий контракт между клубом и специалистом рассчитан до 30 июня 2026-го.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 17:07
Алонсо с Байером 2 сезона подряд выиграет Бундеслигу, а Кейн с Баварией останется без трофея (особенно на фоне слухов, когда руководства Баварии интересуются всякими Рангником, Сульшером).... Ну а так что, логичное решение ..... Байер он уже выше головы прыгнул, как бы его команда не играла завтра ему все просят, а в новом клубе будут требовать здесь и сейчас, учитывая что он почти один сезон на таком уровне провел никто не знает как он будет тренировать дальше, может это новый Пеп а может новый Ди Матео .... Ну и очень надеюсь, что Алонсо дадут деньги на трансферы, чтобы как следует пошуметь в ЛЧ, а не распродадут всех лидеров.
th76xvqavw9u
th76xvqavw9u ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:58
Вот именно что его звали, но он не дурак, приходить сразу после клоппа. Да и многие источники сообщают что он хочет в реал и надеется что анчи уйдет через год. Оно и понятно, у Реала топовый состав намечается
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 16:57
Мудрое решение со стороны Алонсо, я даже не сомневался в этом, что он останется. В первую очередь стабильность, а стабильности не будет, если тренер соскачит по одному сезона из команды в команду.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 16:53
Отличные новости, буду рад если Байер сможет навязать конкуренцию на несколько лет, а не в одном сезоне
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:42
Помню, как Розе решил перейти из "Боруссии" в "Боруссию" и тактично оповестил об этом всех в феврале, у мёнхенгладбахцев было шесть поражений подряд после этого, и ещё и в Дортмунде он облажался и его вытурили вскоре, кантуется теперь в Ляйпциге, и я бы сказал, в принципе, добротно работает. Но тогда его переход к конкурентам шуму наделал.

Хаби сложно представить таким подставщиком))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 16:41
Это настоящий мужской поступок.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 16:38
Ну, если его в "Ливерпуль" не звали, то в другие команды с открытыми вакансиями переходить вообще мало смысла - "Барселона" с кучей проблем, включая Лапорту для начала, "Бавария" - опять такое себе, у Хаби идеальная репутация, чтобы сразу начинать со скандального перехода, да и с плеймейкером - Леройчиком оно надо?

А больше такого прямо таких топ предложений нет, в Испании топ позиции закрыты, во Франции закрыты (да и есть ли там топы кроме ПСЖ?))), в Италии вроде тоже, конечно, можно Шальную Императрицу подсидеть, но нужно ли, в АПЛ Боули пока верит в элитного тренера, а у МЮ 10Хаг вроде несколько освоился тоже, ну и опять же нет там вакансий кроме скаузеров.
112910415
112910415
сегодня в 16:28
решение гениальное и лучшее, браво !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 16:27
Удачи Алонсо!! Но честно говоря, удивлен решением...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ jhkfnb9n8gs3 (раскрыть)
сегодня в 16:25
Некоторое время назад были внесены некоторые изменения в техническом аспекте банов.
матос
матос
сегодня в 16:24
Верное решение.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:20
Самое правильное решение. Желаю удержать 1 место и стать чемпионом.
Да и всем будет интересно, станет ли успешен так же в следующем сезоне или разок выстрелил.
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