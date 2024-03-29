Хаби Алонсо объявил о решении остаться в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо сообщил о том, что продолжит работать с клубом из Леверкузена.
У меня была хорошая встреча с руководством леверкузенского «Байера», и я сообщил ему, что останусь и продолжу работать в клубе. После долгих разговоров о своём будущем я воспользовался перерывом, чтобы подумать и принять решение. Это место для меня.
Моя работа в «Байере» ещё не закончена. Я хочу помогать клубу, помогать игрокам развиваться, тут отличное правление, здесь всё просто фантастика. Я ещё молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не торопился и уверен в этом.
Я также проинформировал игроков, это правда. Мой дедлайн был на этой неделе, это вопрос уважения. Теперь всё понятно.
Я не буду говорить о «Ливерпуле» или «Баварии». Это большие клубы, и у меня с ними прочные связи, но я нахожусь там, где хочу быть. Сейчас не время решать своё будущее, я хочу развиваться в «Байере» из Леверкузена.
Хаби Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Действующий контракт между клубом и специалистом рассчитан до 30 июня 2026-го.
А больше такого прямо таких топ предложений нет, в Испании топ позиции закрыты, во Франции закрыты (да и есть ли там топы кроме ПСЖ?))), в Италии вроде тоже, конечно, можно Шальную Императрицу подсидеть, но нужно ли, в АПЛ Боули пока верит в элитного тренера, а у МЮ 10Хаг вроде несколько освоился тоже, ну и опять же нет там вакансий кроме скаузеров.
А больше такого прямо таких топ предложений нет, в Испании топ позиции закрыты, во Франции закрыты (да и есть ли там топы кроме ПСЖ?))), в Италии вроде тоже, конечно, можно Шальную Императрицу подсидеть, но нужно ли, в АПЛ Боули пока верит в элитного тренера, а у МЮ 10Хаг вроде несколько освоился тоже, ну и опять же нет там вакансий кроме скаузеров.
Хаби сложно представить таким подставщиком))
Хаби сложно представить таким подставщиком))