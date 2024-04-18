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Назначены судьи и инспекторы на игры 25-го тура РПЛ

сегодня, 15:50

В РФС объявили судей и инспекторов, которые обслужат матчи 25-го тура РПЛ.

19 апреля (пятница)

«Краснодар» – «Факел»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Сергей Куликов; VARПавел Кукуян; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Эдуард Малый.

20 апреля (суббота)

«Рубин» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Олег Соколов; VARАндрей Фисенко; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Балтика» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Максим Ковалёв; резервный судья – Михаил Черемных; VARСергей Иванов; AVAR – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Мацюра.

ЦСКА – «Ахмат»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Владимир Сельдяков; VARАртём Любимов; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Андрей Бутенко.

21 апреля (воскресенье)

«Пари НН» – «Динамо»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Алексей Воронцов; резервный судья – Николай Волошин; VARАлексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Иван Абросимов; VARВиталий Мешков; AVAR – Алексей Амелин; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Урал»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Ян Бобровский; VARЕвгений Турбин; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Олег Соколов.

«Ростов» – «Спартак»: судья – Владимир Москалёв, ассистенты судьи – Андрей Образко, Андрей Гурбанов; резервный судья – Ранэль Зияков; VARВасилий Казарцев; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Сергей Мартынов.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 17:09
Этот тур пройдёт без скандалов? Или опять КДК и ЭСК без работы не останутся?)
Интерес
Интерес ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 16:31
Так у нас переизбыток только специалистов в области вирусологии,военного и сыскного дела,они же футбольные специалисты...в смысле.чаще всего это одни и те же лица.В зависимости от ситуации.По ходу дальнейшего вмешательства электроняки в футбольный процесс,число квалифицированных классических судей будет неуклонно уменьшаться.Ибо никакой нормальный человек не может увидеть то,что удаётся шестидесяти камерам на поле,а уж оценить "силу недостаточного толчка","влияние порыва ветра на правильное положение неправильно отставленной руки"-тем более.Мы втянуты в ненужный для простой игры мир деталей,и всё "во имя справедливости",хотя всех уже и тошнит.Так и с вариантами размышлений-"кто кого судит".
Хиромант
Хиромант ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 16:19
- Да нет, я бы так не сказал... Некоторые "товарищи" судьи уже набрали немало "лайков" от болельщиков... И КДК признавала неправомерность многих их решений - а толку? Они снова "в деле"! Видать не хватает в стране честных квалифицированных арбитров...
Интерес
Интерес
сегодня в 16:13
Без разницы,кто кого будет "плохо судить".
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:07
Ждём очередного подвоха от судейского корпуса.
Гость
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