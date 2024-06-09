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Мбаппе пожертвует отпуском ради тренировок с «Реалом»

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 00:58, ред.
))))) Какой подход? К какому делу ?! Киля сократит свой отпуск, а игроки РМ ему че..., вторить будут, сократив свои отпуска ?!

Эта инфа - дичь для комиксов и низкопробных мультяшек с главными героями- уродцами.
Варвар7
Варвар7
09 июня в 20:12
Киля не промах - и отпускные получит + з/п...)))
Grizly88
Grizly88
09 июня в 20:00
Позорник
heuyb4kvgrgz
heuyb4kvgrgz
09 июня в 19:50
похвально
sv_1969
sv_1969
09 июня в 19:22
Ну это и ему нужно в первую очередь
Elliada_
Elliada_
09 июня в 19:16
Всё-таки пропустит Олимпиаду?
drug01
drug01
09 июня в 18:59
Вот это такой подход к делу!!!
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