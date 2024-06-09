Мбаппе пожертвует отпуском ради тренировок с «Реалом»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение сократить летний отпуск после Евро-2024.
Футболист хочет как можно скорее приступить к тренировкам с мадридским «Реалом».
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение сократить летний отпуск после Евро-2024.
Футболист хочет как можно скорее приступить к тренировкам с мадридским «Реалом».
Эта инфа - дичь для комиксов и низкопробных мультяшек с главными героями- уродцами.
Эта инфа - дичь для комиксов и низкопробных мультяшек с главными героями- уродцами.