В «Крыльях Советов» оценили вероятность возвращения Ивана Сергеева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, при каком условии самарский клуб может подписать нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.
Сергеев хороший футболист. Я уверен, что он бы нам помог. Если условия, предложенные «Зенитом», будут приемлемы для «Крыльев», то мы сможем его взять.
Я не знаю, за сколько «Зенит» хочет продавать Сергеева. Не могу оценить в процентом соотношении возможность перехода Сергеева в «Крылья». Не от нас зависит — вопрос на стороне «Зенита». Официальных обращений в «Зенит» от «Крыльев» по Сергееву не было.
Напомним, что Иван Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год.
"Я не знаю, за сколько «Зенит» хочет продавать Сергеева."...))
Зенит купил за 2,15 млн евро у Крыльев...простого череповецкого паренька...
А продаёт 6-ти кратного обладателя титулов...работавшего с самим Семаком....
....думаю вдвое подорожал...как минимум...
"Я не знаю, за сколько «Зенит» хочет продавать Сергеева."...))
Зенит купил за 2,15 млн евро у Крыльев...простого череповецкого паренька...
А продаёт 6-ти кратного обладателя титулов...работавшего с самим Семаком....
....думаю вдвое подорожал...как минимум...