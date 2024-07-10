В «Крыльях Советов» оценили вероятность возвращения Ивана Сергеева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, при каком условии самарский клуб может подписать нападающего «Зенита» .

Сергеев хороший футболист. Я уверен, что он бы нам помог. Если условия, предложенные «Зенитом», будут приемлемы для «Крыльев», то мы сможем его взять.

Я не знаю, за сколько «Зенит» хочет продавать Сергеева. Не могу оценить в процентом соотношении возможность перехода Сергеева в «Крылья». Не от нас зависит — вопрос на стороне «Зенита». Официальных обращений в «Зенит» от «Крыльев» по Сергееву не было.