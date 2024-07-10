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В «Крыльях Советов» оценили вероятность возвращения Ивана Сергеева

сегодня, 18:45

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал, при каком условии самарский клуб может подписать нападающего «Зенита» Ивана Сергеева.

Сергеев хороший футболист. Я уверен, что он бы нам помог. Если условия, предложенные «Зенитом», будут приемлемы для «Крыльев», то мы сможем его взять.

Я не знаю, за сколько «Зенит» хочет продавать Сергеева. Не могу оценить в процентом соотношении возможность перехода Сергеева в «Крылья». Не от нас зависит — вопрос на стороне «Зенита». Официальных обращений в «Зенит» от «Крыльев» по Сергееву не было.

Напомним, что Иван Сергеев выступал за «Крылья Советов» с 2020 по 2022 год.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 19:09
А Зенит вообще то собирается продавать Сергеева? Откуда эти разговоры о возвращении Сергеева в Крылья?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:51, ред.
Вадим Андреев
"Я не знаю, за сколько «Зенит» хочет продавать Сергеева."...))

Зенит купил за 2,15 млн евро у Крыльев...простого череповецкого паренька...
А продаёт 6-ти кратного обладателя титулов...работавшего с самим Семаком....

....думаю вдвое подорожал...как минимум...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:47
Это будет называться возвращение блудного сына
Гость
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