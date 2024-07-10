Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану

1720630829

10 июля 2024, 20:00

Вспомним последние десять матчей сборной Португалии без своего лидера.

Важно принять тот факт, что Роналду уже 39 лет. Форвард знаменит не только рекордами, но и тем, что крайне внимательно следит за своим телом, поэтому он пропустил всего с десяток матчей сборных за последние 4-5 лет. Давайте посмотрим, как португальцы играли без Криштиану в этих поединках.

Португалия — Хорватия 1:2 (Товарищеский матч, 2024)

Роналду был на скамейке запасных в этом товарищеском матче перед Евро в июне, но так и не вышел на поле. Модрич и Будимир забили голы за хорватов, а Диогу Жота провел один мяч за «европейских бразильцев».

Однако этого оказалось недостаточно, и португальцы без Роналду уступили стареющим хорватам, которые в итоге провалили Евро-2024.

Португалия — Финляндия 4:2 (Товарищеский матч, 2024)

Теему Пукки забил оба гола за Финляндию, выйдя со скамейки запасных в этом матче.

Это случилось за четыре дня до вышеупомянутой игры с Хорватией — португальцы остались без Криштиану, но он им и не нужен был, поскольку голы забивали Бруну Фернандеш (дубль), Диогу Жота и Рубен Диаш.

Португалия — Швеция 5:2

У Швеции в линии атаки вышли Александер Исак, Виктор Дьёкереш, Антони Эланга и Деян Кулусевски. Сильно? Да, но португальцы ответили командным духом — отличились пятеро разных футболистов.

Португалия — Люксембург 9:0 (Отбор ЧЕ -2024)

Роналду был дисквалифицирован на этот отборочный матч Евро. О чем, вероятно, пожалел — тут можно было забить много мячей. Но, конечно, данная игра ни о чем не говорит — соперник был просто не того уровня.. Впрочем, для Люксембурга не проблема столько пропускать, они к такому привыкли. Нет особого смысла приводить статистику той встречи — тотальное доминирование.

Португалия — Нигерия 4:0 (Товарищеский матч, 2022)



Криштиану пропустил тот товарищеский матч по причине болезни. Это не помешало португальцам уверенно победить.

Швейцария — Португалия 1:0 (Лига Наций 2022/23)

Ветеран отдохнул перед матчем Лиги Наций в Женеве, а его команда заплатила за это цену. Если Евро-2024 чему-то нас и научил, так это тому, что никогда не стоит недооценивать швейцарцев. Харис Сеферович забил на первой минуте — это и решило исход поединка.

Азербайджан — Португалия 0:3 (Отбор ЧМ -2022)



Роналду был дисквалифицирован на эту встречу. Некоторые болельщики шутили, что он специально накопил желтые карточки, чтобы не ехать в Баку. Уверенная победа в гостях — отличились Бернарду Силва, Андре Силва и Диогу Жота.

Катар — Португалия 1:3 (Товарищеский матч, 2021)



Роналду играл тремя днями ранее в отборочном матче чемпионата мира с Ирландией, поэтому решил отдохнуть. Впрочем, товарищеским этот матч можно назвать с натяжкой — сборная Катара заработала два удаления и потрепала нервы португальцам.

Португалия — Швеция 3:0 (Лига Наций 2020/21)



Эта сборная Швеции октября 2020 года, наверное, была далеко не так сильна, как команда, которую Португалия разгромила 5:2 в начале этого года.

У Роналду был COVID — вирусам все равно, звезда ты или нет. И снова забивали Бернарду Силва и Диогу Жота.

Португалия — Хорватия 4:1 (Лига Наций 2020/21)



Сентябрь 2020 года — пик пандемии коронавируса, поэтому Роналду не было на поле. Жоау Феликс играл впереди, а ему ассистировали Бернарду Силва, Диогу Жота, Бруну Фернандеш и Жоау Моутинью. Заметьте, что снова в отсутствие Роналду голом отметился Жота.

Вот такими были десять матчей Португалии без Роналду за последние четыре года. Как видно, команда побеждала и много забивала и без помощи великого голеадора.