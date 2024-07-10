Soccer.ru
ГлавнаяБлогиКомандный духСтатистикаЕвро-2024

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану

10 июля 2024, 20:00
Роналду

Вспомним последние десять матчей сборной Португалии без своего лидера.

Важно принять тот факт, что Роналду уже 39 лет. Форвард знаменит не только рекордами, но и тем, что крайне внимательно следит за своим телом, поэтому он пропустил всего с десяток матчей сборных за последние 4-5 лет. Давайте посмотрим, как португальцы играли без Криштиану в этих поединках.

Португалия — Хорватия 1:2 (Товарищеский матч, 2024)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану

Роналду был на скамейке запасных в этом товарищеском матче перед Евро в июне, но так и не вышел на поле. Модрич и Будимир забили голы за хорватов, а Диогу Жота провел один мяч за «европейских бразильцев».

Однако этого оказалось недостаточно, и португальцы без Роналду уступили стареющим хорватам, которые в итоге провалили Евро-2024.

Португалия — Финляндия 4:2 (Товарищеский матч, 2024)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану

Теему Пукки забил оба гола за Финляндию, выйдя со скамейки запасных в этом матче.

Это случилось за четыре дня до вышеупомянутой игры с Хорватией — португальцы остались без Криштиану, но он им и не нужен был, поскольку голы забивали Бруну Фернандеш (дубль), Диогу Жота и Рубен Диаш.

Португалия — Швеция 5:2

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без КриштиануУ Швеции в линии атаки вышли Александер Исак, Виктор Дьёкереш, Антони Эланга и Деян Кулусевски. Сильно? Да, но португальцы ответили командным духом — отличились пятеро разных футболистов.

Португалия — Люксембург 9:0 (Отбор ЧЕ-2024)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану

Роналду был дисквалифицирован на этот отборочный матч Евро. О чем, вероятно, пожалел — тут можно было забить много мячей. Но, конечно, данная игра ни о чем не говорит — соперник был просто не того уровня.. Впрочем, для Люксембурга не проблема столько пропускать, они к такому привыкли. Нет особого смысла приводить статистику той встречи — тотальное доминирование.

Португалия — Нигерия 4:0 (Товарищеский матч, 2022)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану


Криштиану пропустил тот товарищеский матч по причине болезни. Это не помешало португальцам уверенно победить.

Швейцария — Португалия 1:0 (Лига Наций 2022/23)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану

Ветеран отдохнул перед матчем Лиги Наций в Женеве, а его команда заплатила за это цену. Если Евро-2024 чему-то нас и научил, так это тому, что никогда не стоит недооценивать швейцарцев. Харис Сеферович забил на первой минуте — это и решило исход поединка.

Азербайджан — Португалия 0:3 (Отбор ЧМ-2022)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану
Роналду был дисквалифицирован на эту встречу. Некоторые болельщики шутили, что он специально накопил желтые карточки, чтобы не ехать в Баку. Уверенная победа в гостях — отличились Бернарду Силва, Андре Силва и Диогу Жота.

Катар — Португалия 1:3 (Товарищеский матч, 2021)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану
Роналду играл тремя днями ранее в отборочном матче чемпионата мира с Ирландией, поэтому решил отдохнуть. Впрочем, товарищеским этот матч можно назвать с натяжкой — сборная Катара заработала два удаления и потрепала нервы португальцам.

Португалия — Швеция 3:0 (Лига Наций 2020/21)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану
Эта сборная Швеции октября 2020 года, наверное, была далеко не так сильна, как команда, которую Португалия разгромила 5:2 в начале этого года.

У Роналду был COVID — вирусам все равно, звезда ты или нет. И снова забивали Бернарду Силва и Диогу Жота.

Португалия — Хорватия 4:1 (Лига Наций 2020/21)

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану
Сентябрь 2020 года — пик пандемии коронавируса, поэтому Роналду не было на поле. Жоау Феликс играл впереди, а ему ассистировали Бернарду Силва, Диогу Жота, Бруну Фернандеш и Жоау Моутинью. Заметьте, что снова в отсутствие Роналду голом отметился Жота.

Вот такими были десять матчей Португалии без Роналду за последние четыре года. Как видно, команда побеждала и много забивала и без помощи великого голеадора.

Как вы думаете, время Криштиану в сборной прошло или же он еще сыграет на ЧМ-2026? На этот вопрос можно ответить по-разному, но большинство сойдется во мнении, что легенде нужно перестать бить штрафные за сборную — на ЧМ и Евро из шестидесяти ударов голевым стал лишь один.

Роналду не нужен сборной Португалии. Команда научилась играть без Криштиану

Главные разочарования на Евро. Автоголы вывели Францию в полуфинал, Англия – антифутбольный фаворит
10 июляМаксим Тарасов в блоге Дно пробитоКомментарии9
Испания выиграла 80% матчей под руководством де ла Фуэнте
10 июля
ОфициальноМбаппе — самый быстрый футболист на Евро-2024
09 июля
Пикфорд — в топ-2 вратарей по проценту отражённых ударов на Евро
08 июля
Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Евро впервые за 20 лет
07 июля
Саутгейт проводит 100-й матч в качестве главного тренера сборной Англии
06 июля
Сортировать
Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ faneng (раскрыть)
вчера в 14:52
Так, СКОЛЬКО Месси до 2010 года забил штрафных? 3 или 4? Что значит МНОГИЕ? Открываем матчасть
Persenchik
Persenchik
вчера в 10:28
Прошло время величайших и футбол ничего не потерял. Футбольный мир не остановился от того, что ушли на пенсию Зидан, Беккенбауэр, Рональдо - Феномен и многие другие. Закатывается и звезда К. Рональдо. Уходить нужно не жалея. Это неизбежно. 😊
ᅠᅠ
ᅠᅠ ответ faneng (раскрыть)
11 июля в 11:39
Месси шикарно штрафные бьёт, нет?
faneng
faneng
11 июля в 02:01
И насчет штрафных ударов.
В 1980-2000-е годы было много мастеров штрафных ударов - Зидан, Бекхем, Дзола, Платини, Марадона, Жуниньо. Роналду и Месси тоже многие из своих голов со штрафных забили еще в 2000-х годах.
А сейчас? Кто сейчас мастера штрафных? На Евро-2024 был хоть один гол со штрафного?
Такое впечатление, что сейчас вообще никто не забивает со штрафных.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ faneng (раскрыть)
10 июля в 22:58
Согласен тут ключевое, что сборная не умеет играть как команда,, все сводится чаще всего к тому что безадресный навес, либо проход леау, бернарду, который мало к чему приводит, либо удар бруно издалека.
RamonCSKA
RamonCSKA
10 июля в 22:57
Сборная Португалии , как и Франции, Англии, это не команды, а сборище индивидуально сильных игроков, командой там и не пахнет


Роналду откровенно говоря уже в возрасте , но вполне может принести пользу, если выпускать на замену, прыжок и удары головой по прежнему хороши
НE Эго Ист
НE Эго Ист
10 июля в 22:50
Две статьи про одно и тоже.. Сам он не уйдёт.. Его могут только уйти.. Нужен тренер с 🥚🥚, который объяснит всё федерации.. А Авейру в это время будет поливать в инсте и тренера и федерацию.. Да и Моргана подключит.. Это уже было.. Хе.
faneng
faneng
10 июля в 22:31
Статья ни о чем. С чего вы решили, что Португалия научилась играть без Роналду? На основании нескольких товарищеских матчей?
Что я точно вижу - это то, что Португалия не умеет играть с Роналду, на него. Нет навесов, нет передач.
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
10 июля в 22:14
Пора гнать его вообще из футбола
Pennywise return
Pennywise return
10 июля в 21:25
Будь добр статистику, где Роналду забивал за сборную Португалии
Elliada_
Elliada_
10 июля в 20:42
Нужен или не нужен - вообще не важно. Роналду всё равно не уйдет из сборной. Для него существует только он сам, а на сборную ему наплевать. Подумаешь провалил Евро. Он ЧМ провалил, а потом начал набивать статистику на Люксембурге и Лихтенштейне. Сейчас начнется отбор на ЧМ и Лига Наций, где будут соперники как раз для битья статистики. И так до следующего турнира. Португалия обречена в ближайшие годы.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
10 июля в 20:38
Да хватит мусолить португалию - сборная - ничего особенного, кроме че 2000 и че 2004 не показывала. Сборную обходила на дистанции не только Россия, но и Украина. Играет сборная выше среднего. Погоняло "европейские бразильцы" оправдывает разве что эпизодически. действительно, Кошта, Куарежма, Фигу, Рон до расставания с шейк - все они дриблерами были на уровне Бразилов, но во всем остальном... ну, разве что в сериях пенальти выступают ОЧЕНЬ прилично! Если б не серии, то были б не меньшими звездными лузерами, чем Англичане с Голландцами. Действительно, чрезвычайно мало серий пенальти было, где Португалы обсерились
Зюпин
Зюпин
10 июля в 20:38, ред.
Ужасно написано.
Зачем разделять на абзацы связанный текст?! Пока догадался, голову сломал:
"Роналду был на скамейке запасных в этом товарищеском матче перед Евро в июне, но так и не вышел на поле. Модрич и Будимир забили голы за хорватов, а Диогу Жота забил один гол за «европейских бразильцев».

Однако этого оказалось недостаточно, и португальцы без Роналду уступили стареющим хорватам, которые в итоге провалили Евро-2024."

И что это за "однако"?! То есть, Вас удивляет, что одного гола оказалось недостаточно?!

И что это за статья такая? На разбор вообще не похоже. Познакомили нас со статистикой и своими домыслами, ничем не подкрепленными? И зачем?

Ну и слог, конечно, нечто...
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
10 июля в 20:33
Да кто ж его посадит? он же ПА-МЯТ-НИК!!!)))
Мантефильный
Мантефильный
10 июля в 20:05
Я бы не сказал, что проиграли из-за Роналду. Хоть он конечно подустал и пару 100% х моментов не забил. Не хватало какого-то напора физики что ль...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 