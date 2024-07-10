Месси стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборных

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сегодня, 22:07

Нападающий Аргентины отметился забитым голом в матче полуфинала Кубка Америки против Канады (2:0).

Таким образом, Лео вышел на второе место по числу забитых голов на уровне сборных (109), обогнав . Лучшим бомбардиром в истории национальных команд является - 130 голов.