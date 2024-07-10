Месси стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборных

Нападающий Аргентины Лионель Месси отметился забитым голом в матче полуфинала Кубка Америки против Канады (2:0).
Таким образом, Лео вышел на второе место по числу забитых голов на уровне сборных (109), обогнав Али Даеи. Лучшим бомбардиром в истории национальных команд является Криштиану Роналду - 130 голов.
Если брать топ-10, то Месси единственный представитель ЮА. По 4 футболиста из Европы и Азии. Это показывает, что в Европе и Азии, откуда Роналду и Али Даеи, легко набивать статистику.
Если брать топ-10, то Месси единственный представитель ЮА. По 4 футболиста из Европы и Азии. Это показывает, что в Европе и Азии, откуда Роналду и Али Даеи, легко набивать статистику.