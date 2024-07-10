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Месси стал вторым лучшим бомбардиром в истории сборных

сегодня, 22:07
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб КанадаКанадаМатч завершен

Нападающий Аргентины Лионель Месси отметился забитым голом в матче полуфинала Кубка Америки против Канады (2:0).

Таким образом, Лео вышел на второе место по числу забитых голов на уровне сборных (109), обогнав Али Даеи. Лучшим бомбардиром в истории национальных команд является Криштиану Роналду - 130 голов.

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Все комментарии
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 23:10
Первый или второй - какая разница? Главное - трофеи. Месси единственный чемпион мира с 100 голами за сборную. Ближайший чемпион мира в списке лучших бомбардиров - это Пеле с 77 голами за Бразилию, который занимает 13-е место.

Если брать топ-10, то Месси единственный представитель ЮА. По 4 футболиста из Европы и Азии. Это показывает, что в Европе и Азии, откуда Роналду и Али Даеи, легко набивать статистику.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 23:08
Вечно второй, таким и запомним
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 23:08
Еще сможет догнать Роналду.
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