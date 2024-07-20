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«Зенит» разгромил «Крылья Советов», Глушенков оформил дубль

вчера, 19:28
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 4Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Крылья Советов» крупно уступили «Зениту» в матче 1-го тура РПЛ (0:4).

Максим Глушенков открыл счет на 6-й минуте, Матео Кассьерра удвоил преимущество команды на 18-й, а на 45+2-й Глушенков оформил дубль. На 90+3-й забил Педро.

В другой встрече «Локомотив» выиграл у «Акрона».

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Источник: soccer.ru Фото: ФК «Зенит»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:05
Крылья решили против ветка судьбу не испытывать...))
alexgurzan
alexgurzan ответ Maikl322 (раскрыть)
вчера в 23:52
О какой статье речь?
Maikl322
Maikl322
вчера в 23:49
Статью не видно на сайте , в чём проблема? Зато 77-рекламы полно....
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 22:56
Красавчик, борется за основу, такие игроки нам нужны
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:15
Сейчас Соболя подкинем и не видать им ничего
pomor45
pomor45
вчера в 22:09
Хотел бы похвалить реализацию Зенитом моментов в этом матче, но воздержусь, чтобы не сглазить на сезон.
Сп62
Сп62
вчера в 22:08
То, что Зенит выиграет, мало кто сомневался. Но то, что выиграет без всякого напряжения, не предполагал.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:57
Зенит мощно начал чемпионат и идет за своим очередным чемпионством!
Zenit 1980
Zenit 1980 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:53
Я и в прошлом сезоне как то редко стал его замечать, несмотря на то, что он был постоянно в заявке.(
ЗЫ: Похоже его непонятная травма намекает на скорую дорогу домой в Бразилию. Фламенго уже и ролики презентационные с ним выпустил.
Zenit 1980
Zenit 1980
вчера в 21:50
Зенит с победой. То, что КС недоработали их собственная проблема. Глушенков фантастический игрок, забивает с "лавки" по две банки во второй подряд игре ))) Шутка, но имхо лучший трансфер за последние несколько лет.
AlVi77
AlVi77 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 21:24
Бывают разные случаи, ЦСКА в свое время с 15 места после 1 круга закончило на 2, но это исключение больше. Сейчас факел смотрю, если они у Акрона трешку не возьмут, то на данный момент им по игре точно за 13-16 места сражаться. А если Ирикли от них уйдет, то и за 15-16. Опять же сезон длинный и Махачкалу в деле не видели, НиНо... Будем посмотреть, может кто преобразится
keg2kuprdta9
keg2kuprdta9
вчера в 21:22
Зенит с победой, Глушенков опять лучший.
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:14
С почином фк ЗЕНИТ!!
TheBoLt
TheBoLt ответ AlVi77 (раскрыть)
вчера в 20:48
В прошлом году судьбу Урала по первым 5-7 турам я бы не угадал))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:33
зенит на 1 месте, так и будет, можно сразу сворачивать лавочку
AlVi77
AlVi77 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 20:31
Гарри не наиграл на 7.1, Зенит конечно смял, но на 0 КС не наиграли, что-то ближе к 2-5 должно быть по реалиям. Насколько это слаще, да наверное ни на сколько. По борьбе за выживание выводы делать рано, после 5-7 туров будет более понятна судьба команд
Capral
Capral ответ derrik2000 (раскрыть)
вчера в 20:27
Вы не смотрели 1й тайм, поэтому говорите о неком равнодушии. Лично я, никакого равнодушия у Самары не увидел, а по первому тайму, так вообще- по голевым моментам Самара не уступала Зениту, даже превосходила. Но силы неравны. Понятно было, что на всю игру хозяев не хватит... Но обвинить самарцев в равнодушии- точно невозможно.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:15
Хорошо Глущенков начал - молодец !!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:02
Так болельщики надеялись увидеть в исполнении своей команды футбол, а не его подобие.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Тут и понимать не надо, Юра. Двуногие с берегов Невы обыграли инвалидов с берегов Волги. Это если вкратце.

А вот что действительно непонятно..., так это за что народ самарский, покупая билеты, деньги отдавал ?

Ладно..., пошли на других речников с Дона и Москвы-реки посмотрим... Уж больно соскучился я по Валеркиным матюкам с бровки !))
Vadik
Vadik
вчера в 19:55
Глушенков красавчик. Мне он и на суперкубке больше всех понравился по игре!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:54, ред.
Я так и не понял, то ли "Зенит" так хорошо играл, то ли "Крылышки" безобразно. Скорее, гости играли так, как позволяли им хозяева. Последние - ну просто никакие, а всплески с их стороны были только после счёта 0:3, когда итог матча стал понятен даже загрустившему зрителю.
Глушенков хорош, спору нет. Понравилось, как в первом тайме, после технического перерыва, гл.тренер "Крылышек" напутствовал своих футболистов, засунув руки в карманы штанов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:47
Громкий старт...при чём в гостях...
Зенит с Победой !!!
Кто нибудь заметил отсутствие Клаудиньо ???
Я нет...

Глушенков впечатляет...2-е игры достаточно чтоб доказать свои амбиции, и почти гарантию места в основе...
Про защиту Зенита не будем...коль 0 на табло...но явно не комильфо...
Сергеев как обычно...вышел...джокернул...респект...
Кассьерра продолжает ровнять количество матчей и голов....

Короче молодцы !!!
derrik2000
derrik2000
вчера в 19:45
Первый тайм, к сожалению, не смотрел.
Видел только, как в его концовке забили уже 3-й в ворота сами знаете кого.
Меня поразило, с КАКИМ РАВНОДУШИЕМ игроки самарской команды наблюдали за тем, как забьют этот гол.
Второй тайм...
Если коротко - до матча Локомотив Акрон, этому так же, как до Луны.
Так до конца и не понял, собирались ли игроки Крыльев БИТЬСЯ на поле или нет.
А ПОЛНЫЙ СТАДИОН их болельщиков на всё это безобразие смотрел... ((
Я, конечно, понимаю, что по одному матчу не нужно сразу делать какие-то обстоятельные выводы, но всё таки отношение игрочишек самарского клуба к своим болельщикам очень огорчило... (((
Да ещё этот Ломаев, как всегда...
qm355g49ggr4
qm355g49ggr4
вчера в 19:45
Надо же Глушенков опять забивает с лавки, радует клоунов.
Capral
Capral
вчера в 19:44
По игре, много вопросов к Зениту и в частности к обороне. Правда, во 2-м тайме стали играть надежней, но, подуставший соперник, уже не ставил серьезных задач. Осинькин кричал на своих игроков, после первого гола, но в сущности, он первый виновник и был, потому что в игре с таким соперником, так, с шашками наголо- в атаку не бегут, здесь очевидный тренерский прокол и не первый раз. Понравился пас Сергеева, при 4-м мяче в ворота Самары!!! Техничный, зрячий пас, который мгновенно напомнил, того, Сергеева- игравшего в КС блуждающего форварда, вот с такими передачами!!! Отсутствие Клаудиньо ускорило футбол Зенита, сделало его динамичней и подвижней, без пижонства и разных бразильских примочек присущих бразилу... Про игру Глушенкова, лишний раз нет смысла говорить- он ЛУЧШИЙ, даже без тренерской мысли!!!!!!!

Зенит с победой!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:41
Тыкал пультом по каналам и нечаянно наткнулся на Матч ТВ и фразу комментатора из трансляции этого действа на предмет того, что у Крыльев..., в форме цвета Уругвая, вышел на замену некто Печенин - вылитый Диего Форлан!
Дай, думаю, посмотрю ...! Гляжу..., вроде физиологическое сходство есть: 2 руки, 2 ноги, и ...то, что у нормальных футболистов называют головой. У нормальных, подчеркну! Этот же оказался страйкером не хуже легендарного уругвайца..., с единственной оговоркой - забивалой в свои ворота.
djqwx34vgfg8
djqwx34vgfg8
вчера в 19:41
Зенит с крупной победой, так играть весь чемпионат!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:37
Меня порадовала кто, что играли до самых последних минут каждого тайма...
lotsman
lotsman
вчера в 19:36
Хорошо сыграли первый тайм, забили три, во втором дали поиграть Крылышкам и в конце игры поставили точку. Четыре гола - молодцы. Зенитовцев с победным началом чемпионата!!!
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