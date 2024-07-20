«Зенит» разгромил «Крылья Советов», Глушенков оформил дубль

«Крылья Советов» крупно уступили «Зениту» в матче 1-го тура РПЛ (0:4).
Максим Глушенков открыл счет на 6-й минуте, Матео Кассьерра удвоил преимущество команды на 18-й, а на 45+2-й Глушенков оформил дубль. На 90+3-й забил Педро.
В другой встрече «Локомотив» выиграл у «Акрона».
Зенит с победой!
Зенит с победой!
Видел только, как в его концовке забили уже 3-й в ворота сами знаете кого.
Меня поразило, с КАКИМ РАВНОДУШИЕМ игроки самарской команды наблюдали за тем, как забьют этот гол.
Второй тайм...
Если коротко - до матча Локомотив Акрон, этому так же, как до Луны.
Так до конца и не понял, собирались ли игроки Крыльев БИТЬСЯ на поле или нет.
А ПОЛНЫЙ СТАДИОН их болельщиков на всё это безобразие смотрел... ((
Я, конечно, понимаю, что по одному матчу не нужно сразу делать какие-то обстоятельные выводы, но всё таки отношение игрочишек самарского клуба к своим болельщикам очень огорчило... (((
Да ещё этот Ломаев, как всегда...
Видел только, как в его концовке забили уже 3-й в ворота сами знаете кого.
Меня поразило, с КАКИМ РАВНОДУШИЕМ игроки самарской команды наблюдали за тем, как забьют этот гол.
Второй тайм...
Если коротко - до матча Локомотив Акрон, этому так же, как до Луны.
Так до конца и не понял, собирались ли игроки Крыльев БИТЬСЯ на поле или нет.
А ПОЛНЫЙ СТАДИОН их болельщиков на всё это безобразие смотрел... ((
Я, конечно, понимаю, что по одному матчу не нужно сразу делать какие-то обстоятельные выводы, но всё таки отношение игрочишек самарского клуба к своим болельщикам очень огорчило... (((
Да ещё этот Ломаев, как всегда...