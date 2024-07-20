«Зенит» разгромил «Крылья Советов», Глушенков оформил дубль

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вчера, 19:28

«Крылья Советов» крупно уступили «Зениту» в матче 1-го тура РПЛ (0:4).

Максим Глушенков открыл счет на 6-й минуте, Матео Кассьерра удвоил преимущество команды на 18-й, а на 45+2-й Глушенков оформил дубль. На 90+3-й забил Педро.

В другой встрече «Локомотив» выиграл у «Акрона».