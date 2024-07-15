Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник Томас Мюллер сообщил о завершении карьеры в сборной Германии.
Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, и хочу всех поблагодарить. Я держу пальцы скрещенными за команду на пути к чемпионату мира 2026 года как болельщик, но уже не как игрок на поле. До свидания и до скорой встречи.
Футболист дебютировал в национальной команде 3 марта 2010 года в товарищеской игре с Аргентиной (0:1). Всего он провёл за неё 131 матч, забил 45 мячей и выиграл чемпионат мира в 2014-м.
Как игрок- ответственный. Работоспособный и всегда готовый по требованию тренера сыграть на любой позиции. И что интересно, один из немногих, у которого, голы в карьере- как правило были неказистые и несимпатичныe. Не считаю его уход из сборной потерей для нац.,команды. Он не из тех, кого считают незаменимым.
Как игрок- ответственный. Работоспособный и всегда готовый по требованию тренера сыграть на любой позиции. И что интересно, один из немногих, у которого, голы в карьере- как правило были неказистые и несимпатичныe. Не считаю его уход из сборной потерей для нац.,команды. Он не из тех, кого считают незаменимым.