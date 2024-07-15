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Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

вчера, 11:38

Полузащитник Томас Мюллер сообщил о завершении карьеры в сборной Германии.

Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, и хочу всех поблагодарить. Я держу пальцы скрещенными за команду на пути к чемпионату мира 2026 года как болельщик, но уже не как игрок на поле. До свидания и до скорой встречи.

Футболист дебютировал в национальной команде 3 марта 2010 года в товарищеской игре с Аргентиной (0:1). Всего он провёл за неё 131 матч, забил 45 мячей и выиграл чемпионат мира в 2014-м.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:22
никто не вечен, никто ...
Цихла
Цихла
вчера в 16:11
После ухода Клозе многие считали, что именно Мюллер станет следующим рекордсменом
Capral
Capral
вчера в 15:30, ред.
Давно его знаю и могу сказать- неискренний человек, даже, если взять его игры за Баварию. Всегда был, одним из первых смутьянов- и, когда образовался лагерь инакомыслящих в команде Нагельсманна, и потом- в команде Тухеля. Один из тех, кто всегда поддерживал беспорядки в команде, под общий шумок... Но надо отдать ему должное в том, что когда на пост ГТ сб.Германии поставили Нагельсманна, Мюллер первым сказал и рассмеялся- "это ВЗДОР"!!! И оказался- в итоге прав.

Как игрок- ответственный. Работоспособный и всегда готовый по требованию тренера сыграть на любой позиции. И что интересно, один из немногих, у которого, голы в карьере- как правило были неказистые и несимпатичныe. Не считаю его уход из сборной потерей для нац.,команды. Он не из тех, кого считают незаменимым.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:08
Пора и честь знать. Всему своё время.
Veron_HS
Veron_HS
вчера в 13:36
когда он дебютировал то вроде накидал много мячей на первом чемпе, а потом и на следующем. вот я думал сменщик Клозе будет достойный. но потом чет не так пошло и Клозе до сих пор лучший бомбардир ЧМ. Мюллера безгранично уважаю, рубаха парень для любой команды, хоть и играл только в Баварии и сборной))
амурец
амурец
вчера в 13:11
Да может действительно пора, хотя играл то хорошо
Palex
Palex ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 13:10
Куда скатился? У парня 50 титулов, из которых ЧМ, 2 ЛЧ, Золотая бутса. Мог спокойной уехать в Китай Катар, Америку и там бы дурака валял. Ему уже 34 года, а он ничем не уступает, ни одному игроку сборной и Баварии.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:09
Решил уступить дорогу молодому поколению !
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:34
Раньше был топ игроком думал он выиграет золотой мяч но потом скатился совсем
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:25
Хорошая карьера в сборной и уходит во время
STVA 1
STVA 1 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:17
Просто Испания встала на пути! А Томас думаю не может себя ни в чем упрекнуть!
Incredulous
Incredulous ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 11:59
Согласен. Если бы Германия взяла этот Евро, красивый бы получился уход на пенсию двух легенд, - Мюллера и Крооса. Но, как говориться, не судьба...
shlomo
shlomo
вчера в 11:40
Выиграл ЧМ и всегда приносил пользу команде. Настоящая легенда....
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