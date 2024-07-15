Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии

Полузащитник сообщил о завершении карьеры в сборной Германии.

Я всегда гордился тем, что представляю свою страну, и хочу всех поблагодарить. Я держу пальцы скрещенными за команду на пути к чемпионату мира 2026 года как болельщик, но уже не как игрок на поле. До свидания и до скорой встречи.