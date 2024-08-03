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Бабич сможет сыграть с «Крыльями Советов»

вчера, 13:21
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовЗавтра в 20:00 Не начался

Защитник «Спартака» Срджан Бабич избежал серьёзной травмы и сможет выйти на поле в поединке РПЛ с «Крыльями Советов».

Напомним, игрока заменили в перерыве матча Кубка России против «Динамо» (3:0).

Игра москвичей с самарцами состоится 5 августа.

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Все комментарии
tv9fxhtvm9fm
tv9fxhtvm9fm
вчера в 15:26
Для Спартака он просто не обходим в игре
93ff6xc5meya
93ff6xc5meya
вчера в 14:29
И без Бабича такие Крылья разгромить можно.
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:15
Это очень хорошо для Спартака
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:55
Хорошая новость. Защита Спартака итак не впечатляет.
А без Бабича было бы совсем туго, даже с "Крылышками".
3zyu4d63nz75
3zyu4d63nz75
вчера в 13:53
Хорошо что обошлось без серьезных проблем
Гость
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