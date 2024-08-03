Бабич сможет сыграть с «Крыльями Советов»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич избежал серьёзной травмы и сможет выйти на поле в поединке РПЛ с «Крыльями Советов».
Напомним, игрока заменили в перерыве матча Кубка России против «Динамо» (3:0).
Игра москвичей с самарцами состоится 5 августа.
|Спартак-:-Крылья Советов
|Завтра в 20:00 Не начался
Защитник «Спартака» Срджан Бабич избежал серьёзной травмы и сможет выйти на поле в поединке РПЛ с «Крыльями Советов».
Напомним, игрока заменили в перерыве матча Кубка России против «Динамо» (3:0).
Игра москвичей с самарцами состоится 5 августа.
А без Бабича было бы совсем туго, даже с "Крылышками".
А без Бабича было бы совсем туго, даже с "Крылышками".