Гвардиола оценил турне «Манчестер Сити» по США

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об итогах турне клуба по США .

Играть с такими оппонентами – это замечательно, поскольку они бросают вызов. Каждый матч был гораздо интереснее предыдущего. С «Челси» мы сыграли примерно так же, как с «Барселоной», но ощущения были очень хорошими.

Кэлвин [Филлипс] прибавил, Эрлинг [Холанд] прибавил, Джек [Грилиш] провел два невероятных поединка. Помимо этого, мы очень рады, что проявили себя наши молодые игроки – Рико [Льюис], Оскар [Бобб]. Джеймс Макати сегодня раскрыл свой потенциал.

Мы, разумеется, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю, вот и все.