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Гвардиола оценил турне «Манчестер Сити» по США

вчера, 09:55

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался об итогах турне клуба по США.

Играть с такими оппонентами – это замечательно, поскольку они бросают вызов. Каждый матч был гораздо интереснее предыдущего. С «Челси» мы сыграли примерно так же, как с «Барселоной», но ощущения были очень хорошими.

Кэлвин [Филлипс] прибавил, Эрлинг [Холанд] прибавил, Джек [Грилиш] провел два невероятных поединка. Помимо этого, мы очень рады, что проявили себя наши молодые игроки – Рико [Льюис], Оскар [Бобб]. Джеймс Макати сегодня раскрыл свой потенциал.

Мы, разумеется, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю, вот и все.

«Горожане» провели 4 матча: с «Селтиком» (3:4), «Миланом» (2:3), «Барселоной» (2:2, 1:4 по пенальти) и «Челси» (4:2).

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Все комментарии
adekvat
adekvat
вчера в 12:50
Денег заработали, готовность игроков проверили, а результат в товарняках не важен.
EIIiada
EIIiada
вчера в 11:47
Турне нужно, чтобы заработать денег и обкатать молодежь. Сделано. Турне удачное
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:32
Филлипс прибавил?)))- хах, ну может по сравнению с подростками, которые играли рядом с ним, он и выглядел чуть получше, но в целом этот "мешок" надо сливать куда-то...
zd8vqgzgnh4j
zd8vqgzgnh4j
вчера в 10:30
Тур проехали нормальный, денег заработали и поменьше травм
Гость
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