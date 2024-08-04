«Барселона» обыграла «Реал» в контрольном матче

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вчера, 08:26

«Барселона» переиграла «Реал» в товарищеском матче (2:1). Игра проходила в США .

Пау Виктор вывел каталонцев вперед на 42-й минуте, а на 53-й он оформил дубль. Николас Пас на 81-й отыграл один из мячей.

В рамках продолжения подготовки к новому сезону «Барселона» 7 августа сыграет с «Миланом», «Реал» встретится с «Челси» в тот же день.