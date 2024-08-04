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«Барселона» обыграла «Реал» в контрольном матче

вчера, 08:26
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Барселона» переиграла «Реал» в товарищеском матче (2:1). Игра проходила в США.

Пау Виктор вывел каталонцев вперед на 42-й минуте, а на 53-й он оформил дубль. Николас Пас на 81-й отыграл один из мячей.

В рамках продолжения подготовки к новому сезону «Барселона» 7 августа сыграет с «Миланом», «Реал» встретится с «Челси» в тот же день.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:08
приятный результат
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 19:04
Без денег и тебаса у руля Реал Барселоне не соперник
eleven LC
eleven LC ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 15:48
Я вкурсе что Барселона в позапрошлом сезоне выиграла чемпионат и кстати суперкубок Испании тоже-победив в финале Реал
Но 0:4 это 0:4-этого не забыть,тем более на Камп Ноу
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 12:23
Кубковая игра. )) тот сезон Барса стала чемпионом. Кубок утешения забрал реал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:16
Как говорится "Один раз - не Нико Пас"....
Всё что происходит в Нью Йорке останется в Нью Йорке.....
Главное что в Испании три последних матча 3 победы Реала с 9-тью забитыми....
EIIiada
EIIiada
вчера в 11:46
Мелочь, но приятно.
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 10:56
Теперь осталось и в Ла Лиге обыграть сливочных, как это делал Гвардиола крупно.
амурец
амурец
вчера в 10:52
Всего лишь товарняк
eleven LC
eleven LC ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 10:20
Можно и позапрошлый сезон вспомнить,например 0:4 на Камп Ноу и хеттрик Карима
Мне так больше нравится
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:14
В лол лиге поборются за второе место))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 09:45
А позапрошлом нельзя??))) подождем что будетэ Элькласико...
eleven LC
eleven LC
вчера в 09:09
Поражение от Барсы всегда неприятно несмотря на то что это товарищеский матч
В официальных матчах будет по другому,как в прошлом сезоне!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 08:50
Николас Пас? Вас из дас?)
lotsman
lotsman
вчера в 08:47
Ну это контрольный матч, а как в официальном, получится?)
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