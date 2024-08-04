«Барселона» обыграла «Реал» в контрольном матче

«Барселона» переиграла «Реал» в товарищеском матче (2:1). Игра проходила в США.
Пау Виктор вывел каталонцев вперед на 42-й минуте, а на 53-й он оформил дубль. Николас Пас на 81-й отыграл один из мячей.
В рамках продолжения подготовки к новому сезону «Барселона» 7 августа сыграет с «Миланом», «Реал» встретится с «Челси» в тот же день.
Но 0:4 это 0:4-этого не забыть,тем более на Камп Ноу
Но 0:4 это 0:4-этого не забыть,тем более на Камп Ноу
Всё что происходит в Нью Йорке останется в Нью Йорке.....
Главное что в Испании три последних матча 3 победы Реала с 9-тью забитыми....
Всё что происходит в Нью Йорке останется в Нью Йорке.....
Главное что в Испании три последних матча 3 победы Реала с 9-тью забитыми....
Мне так больше нравится
Мне так больше нравится
В официальных матчах будет по другому,как в прошлом сезоне!
В официальных матчах будет по другому,как в прошлом сезоне!