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Назначены арбитры на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги

вчера, 12:19

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура РПЛ.

23 августа (пятница)

«Рубин» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.

24 августа (суббота)

ЦСКА – «Акрон»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Зенит» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.

«Факел» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

25 августа (воскресенье)

«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Владимир Казьменко.

«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:46
хорошо, что назначены арбитры
значит, всё будет по закону )
ЦКВД
ЦКВД
вчера в 23:40, ред.
при инструкции арбитров нужно делать установки в стиле сталина) так ребята кто неправильно пенальти поставит или удаление не по делу! 15 лет в лагерях, ошибка проще 5) и в конце сказать с улыбкой,удачи вам ребята)))
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:35
Вот субботняя игра и покажет на что они способны. Не только Сергеев, а и остальные тоже.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:22
Так, ведь, сильная сторона, не давала показать себя слабой в настоящем деле. Вот представится отличный случай посмотреть кто есть кто в резерве. С кем можно работать, а кому искать замену. Вот тот же Сергеев - есть ещё порох, или уже отсырел?
lotsman
lotsman ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:45
Сильная сторона ослаблена (Венделл, Глушенков травмы), осталось проверить слабую.)
pomor45
pomor45 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:30
Симбиоз - наилучшее состояния для эволюционного развития без революционных скачков.
pomor45
pomor45
вчера в 19:26
Краснодар обречён.
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:23
Весь состав бригады, включая инспектора Малого (ненавистника Зенита) позволяет прогнозировать судейский беспредел в пользу Спартака. Семаку придётся очень трудно, но именно этим испытанием и привлекательна эта игра. И полезна тем, что контрастно проявит сильные и слабые стороны команды.
cska1948
cska1948 ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 18:58
30 июля 2019 года
Арбитр Сергей Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки, которые он допустил в матче 3-го тура против «Зенита» (0:2).

«В матче 3-го тура «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды», – сказал Карасев.
ermak6848
ermak6848 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:36
Зря вы так наговариваете на рефери.
Судейский корпус РПЛ - не подкуплен.
Приведите хоть один пример, где открыто хотя бы одно Уголовное дело!?
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:54
Зениту может помочь товарищ Мешков !))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:50
Зато на ВАР сидит та ещё ско...ина ! )
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
После заглавия, ещё не зная кто на ВАРе, первая мысль пришла... "А на ВАРе будет Иванов". Точно, блин, так и есть. И да, что ещё заметил... Иванов и на матче Московского Динамо на ВАРЕ. Только, разве что, на АВАРе. Якобы не главный свидеоассистент.... Странно, что не Вилков, а на ВАРе не Казарцев, хотя связка Мешков+Иванов топ-2 в таком рейтинге......Ну а так что, я конечно не Ванга, НО похоже Судейскому скандалу быть. Мешков - просто некомпетентный арбитр.... Мешков -мямля, поплывет во время матча, игроков обеих команд посадит на карточки..... ДА УЖ, Мешков действительно не Коллина и даже не Карасёв.....
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:42
Нет, плачет его соперник.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 13:15
)...
lotsman
lotsman
вчера в 13:01
Что то мне не нравится Мешков. К Спартаку он через чур благосклонен.
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:01
Кому нужны эти списки?
Они могут только дать возможность диванным специалистам начинать свою экспертизу. Судьи у нас такие, каких заслуживают игроки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:48
Спартачи уже плакали по этому назначению?...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:41
Карасёв как обычно центральный матч...обслуживает...
Мешкову лёгкий матч достался...свисти как надо....и все будут счастливы...
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