Назначены арбитры на матчи 6-го тура Российской Премьер-Лиги

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 6-го тура РПЛ.
23 августа (пятница)
«Рубин» – «Динамо» Махачкала: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Веретешкин; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Мацюра.
24 августа (суббота)
ЦСКА – «Акрон»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Алексей Стипиди, Станислав Попков; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Владислав Безбородов; АВАР – Артём Любимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Зенит» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Эдуард Малый.
«Факел» – «Оренбург»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Валентин Мурашов, Михаил Шпильфогель; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Николай Иванов.
«Ахмат» – «Химки»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Лунёв, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.
25 августа (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Пари НН»: судья – Михаил Черемных, помощники судьи – Адлан Хатуев, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Артём Любимов; АВАР – Алексей Амелин; инспектор – Алексей Резников.
«Динамо» Москва – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Егор Егоров; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Сергей Иванов; инспектор – Владимир Казьменко.
«Локомотив» – «Ростов»: судья – Владимир Москалёв, помощники судьи – Арам Петросян, Хамид Талаев; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Александр Богданов; инспектор – Сергей Зуев.
значит, всё будет по закону )
значит, всё будет по закону )
Арбитр Сергей Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки, которые он допустил в матче 3-го тура против «Зенита» (0:2).
«В матче 3-го тура «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды», – сказал Карасев.
Арбитр Сергей Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки, которые он допустил в матче 3-го тура против «Зенита» (0:2).
«В матче 3-го тура «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды», – сказал Карасев.
Судейский корпус РПЛ - не подкуплен.
Приведите хоть один пример, где открыто хотя бы одно Уголовное дело!?
Судейский корпус РПЛ - не подкуплен.
Приведите хоть один пример, где открыто хотя бы одно Уголовное дело!?
Они могут только дать возможность диванным специалистам начинать свою экспертизу. Судьи у нас такие, каких заслуживают игроки.
Они могут только дать возможность диванным специалистам начинать свою экспертизу. Судьи у нас такие, каких заслуживают игроки.
Мешкову лёгкий матч достался...свисти как надо....и все будут счастливы...
Мешкову лёгкий матч достался...свисти как надо....и все будут счастливы...