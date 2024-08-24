Гендир «Динамо» Мх анонсировал открытое письмо из-за назначения Бобровского

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» после матча 6-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2) рассказал о выходе открытого письма по поводу назначения арбитра на игру «Ахмат» – «Химки».

И пенальти, и красная карточка сегодня – всё по делу. Но я бы не про это судейство хотел сказать, а про другое. Когда нас судили с «Нижним Новгородом». Этот судья Бобровский был назначен буквально через два тура. У нас выйдет открытое письмо завтра по этому поводу, я анонсирую. По игре: поздравляю «Рубин» с хорошей победой. Уверен, что следующий матч будет намного лучше.