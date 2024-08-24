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Гендир «Динамо» Мх анонсировал открытое письмо из-за назначения Бобровского

сегодня, 01:01
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки20:00 Не начался

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов после матча 6-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2) рассказал о выходе открытого письма по поводу назначения арбитра Яна Бобровского на игру «Ахмат» – «Химки».

И пенальти, и красная карточка сегодня – всё по делу. Но я бы не про это судейство хотел сказать, а про другое. Когда нас судили с «Нижним Новгородом». Этот судья Бобровский был назначен буквально через два тура. У нас выйдет открытое письмо завтра по этому поводу, я анонсирую. По игре: поздравляю «Рубин» с хорошей победой. Уверен, что следующий матч будет намного лучше.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ zn4k2xg8cnwy (раскрыть)
сегодня в 13:05
Непонятно? На одну букву.
zn4k2xg8cnwy
zn4k2xg8cnwy ответ suiw (раскрыть)
сегодня в 09:40
При чем здесь Газпром, уже паранойя?
suiw
suiw
сегодня в 09:15
Если бы это был не Газизов, а Газпром, то к нему бы прислушались
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:15
Надо дождаться "открытого письма" - прочитать его и "закрыть"...)
adekvat
adekvat
сегодня в 08:07
Он сам понимает что хочет?
sv_1969
sv_1969 ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 08:01
Он это умеет. По крайней мере старается
STVA 1
STVA 1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:59, ред.
В этом весь Газизов однако
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:08
Газизов на.... Своей волне.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:04
Чё-то какие то выё...(капризные) они для новичка РПЛ.
Вещий
Вещий
сегодня в 06:28
Опять Газизов начинает воду мутить.... неисправим.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:56
Логика в его словах есть
232qurfk4458
232qurfk4458
сегодня в 05:25
Толку от этих писем нет, ивановская компания процветает.
ABir
ABir
сегодня в 02:58
Так бывает
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:22
На Газизове на самом пробу негде ставить...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:15
Действительно, зачем надо было назначать Бобровского?
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
сегодня в 01:41
бобровского в утиль!Срочно!
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