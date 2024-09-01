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Гендиректор «Ахмата»: «У нас есть кандидат на замену Адиева»

вчера, 13:10

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил, что скоро клуб назовёт имя нового главного тренера.

Правда, что Адиева сменит Ташуев? Кто об этом писал, у них и надо спрашивать. Мы заранее никого не искали. Надеялись, что у Адиева получится и он справится. Но так всё сложилось. У нас есть один кандидат. Как только договоримся, мы его объявим.

В ближайшее время. Команда не может быть долго без тренера. Сейчас у неё будут выходные. За это время надо решить все вопросы.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» могут возглавить специалисты, которые тренировали команду ранее.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:25
Одного капитана сменить - это ничего не изменит. В клубе много кого надо сменить.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:19
Капитана смените! Не знаю, кто действующий капитан, но он не может выполнить свои капитанские обязанности в раздевалке. Мотивации на матчи ноль!
Гость
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