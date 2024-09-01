Гендиректор «Ахмата»: «У нас есть кандидат на замену Адиева»

Генеральный директор «Ахмата» сообщил, что скоро клуб назовёт имя нового главного тренера.

Правда, что Адиева сменит Ташуев? Кто об этом писал, у них и надо спрашивать. Мы заранее никого не искали. Надеялись, что у Адиева получится и он справится. Но так всё сложилось. У нас есть один кандидат. Как только договоримся, мы его объявим.

В ближайшее время. Команда не может быть долго без тренера. Сейчас у неё будут выходные. За это время надо решить все вопросы.