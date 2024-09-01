Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

В «Пари НН» определились с будущим Илича

вчера, 10:00

Руководство «Пари НН» будет принимать решение по будущему главного тренера команды Саши Илича после игры 11-го тура РПЛ против «Акрона». Если к этому моменту нижегородцы будут в зоне вылета, то Илича уволят.

В таком случае новым главным тренером «Пари НН» будет назначен наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков.

Напомним, Илич возглавил нижегородцев в апреле текущего года. При нём команда выиграла три матча, два сыграла вничью и одиннадцать проиграла. В текущей таблице РПЛ «Пари НН» занимает десятое место. Вчера в рамках седьмого тура клуб из Нижнего Новгорода уступил «Зениту».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Ахмат» сформировал список кандидатов для замены Адиева
31 августа
Александр Мостовой: «Пройду стажировку в „Спартаке“ у Станковича»
29 августа
В «Черноморце» определились с новым главным тренером
28 августа
Денисов не войдёт в тренерский штаб команды Медиалиги
22 августа
Евсеев стажируется в ЦСКА
21 августа
Слишкович может возглавить клуб Первой лиги
21 августа
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:29
Интересно, а за какую команду в 11 туре будет болеть Новиков....:)))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 10:21
Да ни о чём этот Саша... с таким же успехом другого Сашу поставьте. Мостового))).
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:10
Пари НН просто надеется на чудо....
К сожалению у слабого клуба слишком слабый тренер.
Да и очередь на это место фактически отсутствует.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 