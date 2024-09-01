В «Пари НН» определились с будущим Илича

Руководство «Пари НН» будет принимать решение по будущему главного тренера команды Саши Илича после игры 11-го тура РПЛ против «Акрона». Если к этому моменту нижегородцы будут в зоне вылета, то Илича уволят.
В таком случае новым главным тренером «Пари НН» будет назначен наставник «Нефтехимика» Кирилл Новиков.
Напомним, Илич возглавил нижегородцев в апреле текущего года. При нём команда выиграла три матча, два сыграла вничью и одиннадцать проиграла. В текущей таблице РПЛ «Пари НН» занимает десятое место. Вчера в рамках седьмого тура клуб из Нижнего Новгорода уступил «Зениту».
К сожалению у слабого клуба слишком слабый тренер.
Да и очередь на это место фактически отсутствует.
К сожалению у слабого клуба слишком слабый тренер.
Да и очередь на это место фактически отсутствует.