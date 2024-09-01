В «Пари НН» определились с будущим Илича

1725174023

вчера, 10:00

Руководство «Пари НН» будет принимать решение по будущему главного тренера команды после игры 11-го тура РПЛ против «Акрона». Если к этому моменту нижегородцы будут в зоне вылета, то Илича уволят.

В таком случае новым главным тренером «Пари НН» будет назначен наставник «Нефтехимика» .