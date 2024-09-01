Гендиректор «Пари НН»: «Пока вопрос тренерской перестановки не в повестке»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что вопрос с отставкой главного тренера нижегородцев не рассматривается.

Пока вопрос тренерской перестановки не в повестке вообще. Не проговаривается и не рассматривается. Клуб, конечно, активно работает в плане организации определённых процессов. Мы анализируем всё, что вокруг нас происходит. Смотрим. Но это никак не связано с главным тренером. Потому не рассматривается вопрос его отставки, рокировки и так далее.

Вчера он объяснил, почему ушёл с поля в матче с «Зенитом», в том числе в эфире «Матч ТВ». Ушёл на несколько минут из‑за физиологической потребности.

Мы такие планы не ставим. Эксперты дают много разных прогнозов вокруг нас, конечно. Каким‑то можно доверять, каким‑то нет. Но пока вопрос по Саше не в повестке.