«Ахмат» могут возглавить специалисты, которые тренировали команду ранее

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вчера, 12:33

Руководство «Ахмата» определилось с главными кандидатами на замену Магомеду Адиеву. Речь идёт о и . Оба специалиста ранее возглавляли «Ахмат», а сейчас находятся без работы.

Напомним, Ташуев тренировал грозненцев с сентября 2022 года по август 2023 года (15 побед, 3 ничьих, 14 поражений). В мае текущего года 65-летний специалист покинул пост главного тренера «Факела». Талалаев возглавлял «Ахмат» с июля 2020 года до сентября 2022 года (33 победы, 12 ничьих, 32 поражения). В июне текущего года 51-летний специалист покинул «Химки».