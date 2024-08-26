Клуб из Саудовской Аравии предлагал Месси зарплату 15-20 млн евро в неделю

1724669504

вчера, 13:51

Нападающим «Интер Майами» интересовался «Аль-Хиляль».

По информации All About Argentina со ссылкой на Fox Sports Argentina, футболист прошлым летом отклонил предложение саудовского клуба с еженедельной зарплатой в размере от 15 до 20 млн евро. Его годовой оклад с учётом достижений и бонусов составил бы от 900 млн до 1 млрд евро.