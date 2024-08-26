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Клуб из Саудовской Аравии предлагал Месси зарплату 15-20 млн евро в неделю

вчера, 13:51

Нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси интересовался «Аль-Хиляль».

По информации All About Argentina со ссылкой на Fox Sports Argentina, футболист прошлым летом отклонил предложение саудовского клуба с еженедельной зарплатой в размере от 15 до 20 млн евро. Его годовой оклад с учётом достижений и бонусов составил бы от 900 млн до 1 млрд евро.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 03:55
да не предлагали ему такую зарплату если бы предложили на всех четырёх бы побежал, а написали это что бы хоть ещё как то про Месси вспоминали
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:25
Мир сошёл с ума... Крепостным такие деньги платят...
tyd3bggdh9hx
tyd3bggdh9hx
вчера в 17:15, ред.
Когда была новость, что Винисису предложили один лярд за пять лет, я прочитал вот этот комментарий.

Alex_67 12 августа в 22:02
Месси судорожно икнул.
Такое не снилось даже ему.
В те времена, когда он доил Барселону.
Винисиус должен десять раз подумать, прежде чем ответить отказом.

15 лямов в неделю это 780 лямов в год
20 лямов в неделю это лярд и 40 лямов в год.
И ещё бонусы
Получается Месси предложили эти деньги всего за один год, а Вини за пять лет.

Ну, что, кто там судорожно икает во сне?
Надо срочно разбудить Вини, а то захлебнётся от слюны зависти.
112910415
112910415
вчера в 16:36
каждому человеку время от времени приходится делать выбор ...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:28
Заманчивое предложение..
Навряд ли наш Лео согласиться. Не всё решают деньги
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 15:52, ред.
Месси и в любительском МЛС наверно хорошо. Зачем напрягаться под закат карьеры в СА.
Вещий
Вещий
вчера в 15:07
Думаю что правильно сделал что не поехал к Саудитам...ему и в Майями живется не плохо.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:40
Жаль испугался конкуренции с Роналду, которую в Испании проиграл
iIIiada
iIIiada
вчера в 14:38
Отказаться от 1 млрд в год это сильно. Вон балласту 200 млн предложили, тот сразу согласился. Сейчас поди локти кусает, что не попросил больше и злится, что Месси оценили в 5 раз больше. Это логично, что футболиста получше оценили дороже, чем простого замыкателя и пенальтиста.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
вчера в 14:37
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 14:17
    Я думаю, арабы сейчас не жалеют о том, что не получилось подписать Месси. Футбол в Саудовской Аравии вырос и нынешние скорости гном не выдержал бы. Он бы уже не смог отработать деньги.
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 14:14
    Добрый и честный человек всегда с улыбкой и без комплексов Вам скажет "Я жадина" и к другим жадинам будет относится по доброму снисходительно "с кем не бывает".
    А настоящая жадина видит всех подряд вокруг жадинами, выдумывает конкуренцию своей жадности даже там, где её нет. Это к товарищу ниже ⬇️
    Capral
    Capral
    вчера в 14:03
    Он с удовольствием купился бы на это бабло, но вот неудача- климат тяжелый, а для хлипкого здоровья пистонеллы- это приговор. Представляю, как он переживал, если, даже 50 евро потребовал возместить. Хапуга.
    7m78rk372bc5
    7m78rk372bc5
    вчера в 13:57
    С ума сошли, футбол с песком смешивают.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 13:54
    Денег у арабов ,просто не куда девать !
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