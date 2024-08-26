Клуб из Саудовской Аравии предлагал Месси зарплату 15-20 млн евро в неделю

Нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси интересовался «Аль-Хиляль».
По информации All About Argentina со ссылкой на Fox Sports Argentina, футболист прошлым летом отклонил предложение саудовского клуба с еженедельной зарплатой в размере от 15 до 20 млн евро. Его годовой оклад с учётом достижений и бонусов составил бы от 900 млн до 1 млрд евро.
Alex_67 12 августа в 22:02
Месси судорожно икнул.
Такое не снилось даже ему.
В те времена, когда он доил Барселону.
Винисиус должен десять раз подумать, прежде чем ответить отказом.
15 лямов в неделю это 780 лямов в год
20 лямов в неделю это лярд и 40 лямов в год.
И ещё бонусы
Получается Месси предложили эти деньги всего за один год, а Вини за пять лет.
Ну, что, кто там судорожно икает во сне?
Надо срочно разбудить Вини, а то захлебнётся от слюны зависти.
Alex_67 12 августа в 22:02
Месси судорожно икнул.
Такое не снилось даже ему.
В те времена, когда он доил Барселону.
Винисиус должен десять раз подумать, прежде чем ответить отказом.
15 лямов в неделю это 780 лямов в год
20 лямов в неделю это лярд и 40 лямов в год.
И ещё бонусы
Получается Месси предложили эти деньги всего за один год, а Вини за пять лет.
Ну, что, кто там судорожно икает во сне?
Надо срочно разбудить Вини, а то захлебнётся от слюны зависти.
Навряд ли наш Лео согласиться. Не всё решают деньги
Навряд ли наш Лео согласиться. Не всё решают деньги
А настоящая жадина видит всех подряд вокруг жадинами, выдумывает конкуренцию своей жадности даже там, где её нет. Это к товарищу ниже ⬇️
А настоящая жадина видит всех подряд вокруг жадинами, выдумывает конкуренцию своей жадности даже там, где её нет. Это к товарищу ниже ⬇️