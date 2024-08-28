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В махачкалинском «Динамо» назвали бюджет клуба

вчера, 19:58
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл информацию о бюджете клуба, а также оценил игру команды в кубковом матче со «Спартаком».

Клуб из Дагестана в Москве одержал победу со счётом 1:0 в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ.

Первый тайм выглядели очень достойно. Во втором поджали нас. В то же время «Спартак» очень силен, очень понравился.

У нас бюджет около миллиарда рублей? Около того. Чуть больше — миллиард двести. Посмотрим, что будет 15 сентября у нас, с нашими болельщиками. Хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» — команда в хорошей форме, будет биться за большие места.

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Все комментарии
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сканер
вчера в 21:08
Даа со Спартаком триллер вышел,но Динамо без Касинтуры подвиг совершило,срочно нап. нужен!
Scorp689
Scorp689
вчера в 20:33
Где Газизов, там миллиарды...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:24
Бюджет не самый большой, но миллиард есть миллиард.
Деньги по российским меркам очень приличные, нечего прибедняться.... Правда у Зенита, Спартака, Локомотива, ЦСКА бюджет просто неприлично огромный. Есть о чём поговорить.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:19, ред.
Бюджет Махачкалы ( годовой) всего 12 млн евро.. Это сумма контрактов Вендела, Клавы и Бариоса ( 3 человек). По данным РФС бюджет Зенита около 200 млн евро. Это в 18 раз больше бюджета Махачкалы. Риторический вопрос. Может ли Махачкала конкурировать с Зенитом? Кстати оба клуба бюджетные, т.е. не частные.
Может ли РФС что то предложить. ? Ограничение зарплат, как в хоккее или ограничение превышения бюджета одного государственного клуба над другим. У нас ведь одна страна и в Питере и в Махачкале., А подход разный.
drug01
drug01
вчера в 20:10
Ответная игра будет очень сложная
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:02
А у нас Хлусевич и Ко, по недостаткам мы точно вас обошли!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:02
С победой Махачкала и весь Дагестан!!!
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