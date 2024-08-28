В махачкалинском «Динамо» назвали бюджет клуба

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов раскрыл информацию о бюджете клуба, а также оценил игру команды в кубковом матче со «Спартаком».
Клуб из Дагестана в Москве одержал победу со счётом 1:0 в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ.
Первый тайм выглядели очень достойно. Во втором поджали нас. В то же время «Спартак» очень силен, очень понравился.
У нас бюджет около миллиарда рублей? Около того. Чуть больше — миллиард двести. Посмотрим, что будет 15 сентября у нас, с нашими болельщиками. Хотел бы поздравить болельщиков «Спартака» — команда в хорошей форме, будет биться за большие места.
Может ли РФС что то предложить. ? Ограничение зарплат, как в хоккее или ограничение превышения бюджета одного государственного клуба над другим. У нас ведь одна страна и в Питере и в Махачкале., А подход разный.
Может ли РФС что то предложить. ? Ограничение зарплат, как в хоккее или ограничение превышения бюджета одного государственного клуба над другим. У нас ведь одна страна и в Питере и в Махачкале., А подход разный.