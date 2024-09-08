Беларусь обыграла Люксембург в матче Лиги наций

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вчера, 17:57

Люксембург проиграл Беларуси (0:1) в матче группового этапа Лиги наций.

Единственный гол в игре на 76-й минуте забил полузащитник гостей Валерий Громыко.

В следующем матче Люксембург сыграет против Болгарии, а Беларусь встретится с Северной Ирландией.