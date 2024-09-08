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Беларусь обыграла Люксембург в матче Лиги наций

вчера, 17:57
ЛюксембургЛоготип футбольный клуб Люксембург0 : 1Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусьМатч завершен

Люксембург проиграл Беларуси (0:1) в матче группового этапа Лиги наций.

Единственный гол в игре на 76-й минуте забил полузащитник гостей Валерий Громыко.

В следующем матче Люксембург сыграет против Болгарии, а Беларусь встретится с Северной Ирландией.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 18:14
С победой, Беларусь! Я ожидал, что Беларусь не выйдет из этого матча с 0 очков. Люксембург не самая слабая европейская сборная, но и Беларусь это вам не балтийские тигры и не государства-карлики
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:03, ред.
Вот это поворот...
А я доверился коэффициентам и поставил на Люксембург. Прости, Беларусь, что я в тебя не поверил. С победой, белорусы, удачи вам в матчах Лиги наций!!!
ProKop92
ProKop92
вчера в 18:03
Заслужили)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:58
Громыко это прям белорусский Роналду!))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:58
Беларусь с победой,так держать !
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