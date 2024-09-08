Беларусь обыграла Люксембург в матче Лиги наций

Люксембург проиграл Беларуси (0:1) в матче группового этапа Лиги наций.
Единственный гол в игре на 76-й минуте забил полузащитник гостей Валерий Громыко.
В следующем матче Люксембург сыграет против Болгарии, а Беларусь встретится с Северной Ирландией.
А я доверился коэффициентам и поставил на Люксембург. Прости, Беларусь, что я в тебя не поверил. С победой, белорусы, удачи вам в матчах Лиги наций!!!
А я доверился коэффициентам и поставил на Люксембург. Прости, Беларусь, что я в тебя не поверил. С победой, белорусы, удачи вам в матчах Лиги наций!!!