Зе Луиш продолжит карьеру в Португалии

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиш перешёл в «Авс САД».
Контракт рассчитан на один год.
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Правда смущает название его новой команды, первый раз слышу такое. В Португалии есть большая четвёрка и все остальные. Кстати, в России он играл довольно хорошо.
Правда смущает название его новой команды, первый раз слышу такое. В Португалии есть большая четвёрка и все остальные. Кстати, в России он играл довольно хорошо.