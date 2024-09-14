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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыПортугалия. Примейра 2024/2025

Зе Луиш продолжит карьеру в Португалии

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ABir
ABir
вчера в 19:33
Неплохие матчи за Спартак выдавал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:38
Совершенно незнакомая команда. В какой Лиге она играет?
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:37
Португальский нападающий, который зарекомендовал себя в России, играя за Спартак и Локомотив. Контракт на один год предоставляет клубу возможность оценить его форму и адаптацию к новым условиям. Надеюсь, его опыт и навыки помогут Авс САД достичь их целей в сезоне.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:29
Надо же , Зе Луиш ещё играет...
Правда смущает название его новой команды, первый раз слышу такое. В Португалии есть большая четвёрка и все остальные. Кстати, в России он играл довольно хорошо.
Anisovich
Anisovich
вчера в 17:24
Он еще играет? Странно.
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