В «Марселе» рассказали о подробностях трансфера Гринвуда

Президент «Марселя» Пабло Лонгория поделился деталями перехода нападающего .

Внутри клуба мы приняли данное решение. Имелись некоторые разногласия, но мы были объективны. Мы также потратили определенное время на расследование, хотя и не являемся представителями правосудия. Для принятия лучшего решения нами была изучена вся информация, и я считаю, что у нас это получилось. В первую очередь мы поговорили с Роберто Де Дзерби. Очевидно, тренер знал Мэйсона раньше, и разговор был очень коротким.

Мы верим в качества Мэйсона, и, кроме того, в течение нескольких недель мы часто общались. В конце концов мы рады, что Мэйсон в порядке. В начале сезона он проявил себя потрясающе.

Результаты первых туров Лиги 1 нас радуют. Мэйсон замечательно выступает, и мы очень гордимся тем, что он с нами.