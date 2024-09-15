В «Марселе» рассказали о подробностях трансфера Гринвуда

Президент «Марселя» Пабло Лонгория поделился деталями перехода нападающего Мэйсона Гринвуда.
Внутри клуба мы приняли данное решение. Имелись некоторые разногласия, но мы были объективны. Мы также потратили определенное время на расследование, хотя и не являемся представителями правосудия. Для принятия лучшего решения нами была изучена вся информация, и я считаю, что у нас это получилось. В первую очередь мы поговорили с Роберто Де Дзерби. Очевидно, тренер знал Мэйсона раньше, и разговор был очень коротким.
Мы верим в качества Мэйсона, и, кроме того, в течение нескольких недель мы часто общались. В конце концов мы рады, что Мэйсон в порядке. В начале сезона он проявил себя потрясающе.
Результаты первых туров Лиги 1 нас радуют. Мэйсон замечательно выступает, и мы очень гордимся тем, что он с нами.