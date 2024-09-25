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Щесны переходит в «Барселону»

вчера, 18:33

Вратарь Войцех Щесны переходит в «Барселону» на правах свободного агента.

Согласован годичный контракт.

Медосмотр состоится в ближайшие дни.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:22
Самооценка второго кипера Барсы резко снизилась.
rmrmrml
rmrmrml ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 19:14
вот мне тоже интересно!?
получается те футбики, кто без работы, могут присоединиться к любому клубу когда захотят, точнее клуб захочет взять, без трансферного окна!!
Asper
Asper
вчера в 19:13
Вообще никакой веры в молодых, что ль?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 19:05
Он взят временно из-за травмы Тер-Штенгена
adekvat
adekvat
вчера в 18:56
Решил в достойном клубе достойно встретить старость.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:37
Хотя Щесны — хороший вратарь, меня настораживает тот факт, что он подписал лишь однолетний контракт. Это может свидетельствовать о том, что Барселона не полностью уверена в его способности быть основным вратарем на долгосрочную перспективу. Если у него возникнут проблемы с формой или травмы, клуб может столкнуться с трудностями. Я бы предпочел видеть более молодого вратаря с большим потенциалом, который сможет расти вместе с командой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:36
Свободным агентом можно и вне трансферного окна перейти...
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