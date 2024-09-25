Вратарь Войцех Щесны переходит в «Барселону» на правах свободного агента.
Согласован годичный контракт.
Медосмотр состоится в ближайшие дни.
Вратарь Войцех Щесны переходит в «Барселону» на правах свободного агента.
Согласован годичный контракт.
Медосмотр состоится в ближайшие дни.
получается те футбики, кто без работы, могут присоединиться к любому клубу когда захотят, точнее клуб захочет взять, без трансферного окна!!
получается те футбики, кто без работы, могут присоединиться к любому клубу когда захотят, точнее клуб захочет взять, без трансферного окна!!