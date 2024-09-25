Щесны переходит в «Барселону»

Чалов и Оздоев проиграли в Стамбуле, а МЮ огорчил фанатов. Лига Европы стартовала с сенсаций Пять удалений за вечер и много ошибок.

«Брага» – «Маккаби» Тель-Авив: прогноз и ставки от БК Pinnacle Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы