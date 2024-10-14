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Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил о разбане канала на Twitch

вчера, 17:52

Нападающий клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Соболев сообщил в своём Telegram-канале о снятии бана с его канала на видеостриминговом сервисе Twitch.

13 октября руководство петербургского клуба ограничило 27-летнему форварду время, которое он может проводить за игрой в Dota 2 и Counter-Strike.

В «Зените» хотят, чтобы Соболев больше времени уделял режиму и тренировкам, а также старался избегать скандалов.

Соболев является игроком «сине-бело-голубых» с конца августа 2024 года, подписав контракт на срок до июня 2027 года с возможным продлением ещё на один сезон.

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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 18:57
Взяли его играть а он думает по своему
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:31
Неужели команда которая платит миллионистые миллионы евро игроку ещё должна и контролировать его режим дня...???

Разве нельзя просто брать в команду умных ребят...??
А не слабоумных типов предпочитающих игрушки основному роду деятельности...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 18:24
Лишний раз показал свой интеллектуальный уровень...
Человеку 27 лет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:16
Звенит совсем обнаглел, заставляет трудиться на тренировках. Да ещё и игрушку частично отнял. Не за этим он переходил в Зенит...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:02
Саня сразу решил поделится этой радостной новостью со всеми...)))
t28xzrhn9kg3
t28xzrhn9kg3
вчера в 17:59
В слове разбан точно в серединке не пропущены твёрдый знак и буква Е?
Гость
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