Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил о разбане канала на Twitch

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вчера, 17:52

Нападающий клуба Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ) «Зенит» сообщил в своём Telegram-канале о снятии бана с его канала на видеостриминговом сервисе Twitch.

13 октября руководство петербургского клуба ограничило 27-летнему форварду время, которое он может проводить за игрой в Dota 2 и Counter-Strike.

В «Зените» хотят, чтобы Соболев больше времени уделял режиму и тренировкам, а также старался избегать скандалов.

Соболев является игроком «сине-бело-голубых» с конца августа 2024 года, подписав контракт на срок до июня 2027 года с возможным продлением ещё на один сезон.