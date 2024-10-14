Нападающий «Зенита» Александр Соболев сообщил о разбане канала на Twitch

Нападающий клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» Александр Соболев сообщил в своём Telegram-канале о снятии бана с его канала на видеостриминговом сервисе Twitch.
13 октября руководство петербургского клуба ограничило 27-летнему форварду время, которое он может проводить за игрой в Dota 2 и Counter-Strike.
В «Зените» хотят, чтобы Соболев больше времени уделял режиму и тренировкам, а также старался избегать скандалов.
Соболев является игроком «сине-бело-голубых» с конца августа 2024 года, подписав контракт на срок до июня 2027 года с возможным продлением ещё на один сезон.
Разве нельзя просто брать в команду умных ребят...??
А не слабоумных типов предпочитающих игрушки основному роду деятельности...
Разве нельзя просто брать в команду умных ребят...??
А не слабоумных типов предпочитающих игрушки основному роду деятельности...
Человеку 27 лет...
Человеку 27 лет...