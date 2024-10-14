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Суперлига может стартовать в сентябре 2025 года

вчера, 19:30

Запуск Суперлиги может произойти в сентябре 2025 года. Впервые о создании такого турнира было объявлено в 2021 году, однако тогда проект не был осуществлён из-за протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба, а все матчи будут транслироваться бесплатно — основатели не исключали, что пригласят в новый турнир российские клубы. Вместо Лиги чемпионов в Суперлиге уже готовы участвовать мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Марсель», ПСВ и ряд других клубов.

Генеральный директор дочерней компании Суперлиги Бернд Райхарт в одном из интервью заявил, что компания предпринимает все шаги для запуска турнира. По мнению Бернда, новый формат Лиги чемпионов сезона-2024/2025 не оправдал ожиданий УЕФА.

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 05:54
Пусть попробуют, движение - жизнь
Rupertt
Rupertt
сегодня в 01:48
Это было тогда сказано, что пригласят, сейчас вряд ли уже.
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:54
Я и прочитал, что вместо нынешней ЛЧ с 36 командами хотят сделать Суперлигу с 64 командами. Это почти в 2 раза больше игр.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 23:51
Вы совершенно правы - наше дело сторонА, и как они там будут разбираться между собой, нас совершенно не должно интересовать. Во всяком случае, меня точно. Бесплатно ? Ну что ж, посмотрим. Этот турнир пока только проект, вилами на воде писано.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 23:44
Читайте внимательно: ВМЕСТО Лиги Чемпионов.
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btk4hg6v25jg
вчера в 22:32
2030 год. Суперлига полностью заменила привычную Лигу чемпионов. 192 команды разделены между собой на 64 группы по 3 команды (* - не более одной команды с одного континента). Групповой этап состоит из 4-х матчей: дома, на выезде, в США и в СА. Каждая команда проводит по 3 матча: с двумя другими, а также с командой из следующей по порядку чëтной/нечëтной группы, которая находится на том же континенте. В плей-оф выходят 128 команд, занявших 1 и 2 места в группах. Проверенная временем компьютерная жеребьёвка разбрасывает команды на 4 сетки по 32 участника. Победители каждой сетки играют между собой 3 матча до 3-х побед, в финал проходят 2 команды, одержавшие 3 победы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
за суперлиги не стоят клубы.
идет рейдерская попытка захватит весь элитный европейский футбол со стороны американских банков.
их проводники - лапорта и перес. барса и реал.
хорошо, что аньелли больше не рулит ювентусом.
первое время думал, что уефа жестко накажет реал, барсу и ювентус.
так вот, никого уефа не забанит. слишком меркантильны для этого.
просто хотят все деньги держать у себя.
я не против больших денег в футболе. но должны быть этика и принципы честной конкуренции.
например, лестер ввыиграл апл, и только они имеют право попасть в лигу чемпионов.
жирона стала третьей в прошлом сезоне?
они заслужили лигу чемпионов, а не севилья.
аякс провалился в эредивизи?
значит, псв и фейеноорд в лиге чемпионов!
Capral
Capral
вчера в 19:47
Ничего не понимаю. А с ЛЧ- что будет? Какой-то, очередной идиотизм... И как на это отреагирует УЕФА? Вобщем, глупость.
cska1948
cska1948
вчера в 19:41
Какая нам, российским болельщикам, разница как будет называться турнир: Лига чемпионов или Суперлига, если наши команды хоть там, хоть здесь будут статистами.
SSC Napoli
SSC Napoli ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 19:40
Футбольные чиновники думают только о деньгах!
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 19:37
Клубы жалуются на большое количество матчей и сами создают еще один турнир. О футболистах думают не иначе.
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