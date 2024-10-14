Суперлига может стартовать в сентябре 2025 года

Запуск Суперлиги может произойти в сентябре 2025 года. Впервые о создании такого турнира было объявлено в 2021 году, однако тогда проект не был осуществлён из-за протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны ФИФА и УЕФА.
Ранее сообщалось, что в аналоге Лиги чемпионов будут участвовать 64 клуба, а все матчи будут транслироваться бесплатно — основатели не исключали, что пригласят в новый турнир российские клубы. Вместо Лиги чемпионов в Суперлиге уже готовы участвовать мадридский «Реал», каталонская «Барселона», «Рома», «Наполи», «Порту», «Спортинг», «Бенфика», «Аякс», «Марсель», ПСВ и ряд других клубов.
Генеральный директор дочерней компании Суперлиги Бернд Райхарт в одном из интервью заявил, что компания предпринимает все шаги для запуска турнира. По мнению Бернда, новый формат Лиги чемпионов сезона-2024/2025 не оправдал ожиданий УЕФА.
идет рейдерская попытка захватит весь элитный европейский футбол со стороны американских банков.
их проводники - лапорта и перес. барса и реал.
хорошо, что аньелли больше не рулит ювентусом.
первое время думал, что уефа жестко накажет реал, барсу и ювентус.
так вот, никого уефа не забанит. слишком меркантильны для этого.
просто хотят все деньги держать у себя.
я не против больших денег в футболе. но должны быть этика и принципы честной конкуренции.
например, лестер ввыиграл апл, и только они имеют право попасть в лигу чемпионов.
жирона стала третьей в прошлом сезоне?
они заслужили лигу чемпионов, а не севилья.
аякс провалился в эредивизи?
значит, псв и фейеноорд в лиге чемпионов!
идет рейдерская попытка захватит весь элитный европейский футбол со стороны американских банков.
их проводники - лапорта и перес. барса и реал.
хорошо, что аньелли больше не рулит ювентусом.
первое время думал, что уефа жестко накажет реал, барсу и ювентус.
так вот, никого уефа не забанит. слишком меркантильны для этого.
просто хотят все деньги держать у себя.
я не против больших денег в футболе. но должны быть этика и принципы честной конкуренции.
например, лестер ввыиграл апл, и только они имеют право попасть в лигу чемпионов.
жирона стала третьей в прошлом сезоне?
они заслужили лигу чемпионов, а не севилья.
аякс провалился в эредивизи?
значит, псв и фейеноорд в лиге чемпионов!