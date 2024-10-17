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Жеребьёвка шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдёт 18 октября

вчера, 14:25

В жеребьёвке очередной стадии Кубка России примут участие восемь команд, одержавших победы в матчах пятого раунда Пути регионов – «Амкар», «Шинник», «Урал», «Тюмень», «Спартак Кострома», «Балтика», «Сочи» и победитель встречи «Чайка» – «Знамя Труда». Процедура состоится 17 октября в 19:00.

Клубы, которые пройдут шестой раунд Пути регионов, попадут в первый этап 1/4 финала Пути регионов, где встретятся с командами, занявшими третьи места в групповом этапе Пути РПЛ.

Шестой раунд Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 29–31 октября. Каждая пара проведёт один матч.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:14
Поинтереснее лиги наций будет!))
69xd3dfgkhq9
69xd3dfgkhq9
вчера в 15:09
В этом списке похоже будущего победителя Кубка точно нет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:36
НЕПЛОХИЕ КОМАНДЫ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ...
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