Жеребьёвка шестого раунда Пути регионов Кубка России пройдёт 18 октября

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вчера, 14:25

В жеребьёвке очередной стадии Кубка России примут участие восемь команд, одержавших победы в матчах пятого раунда Пути регионов – «Амкар», «Шинник», «Урал», «Тюмень», «Спартак Кострома», «Балтика», «Сочи» и победитель встречи «Чайка» – «Знамя Труда». Процедура состоится 17 октября в 19:00.

Клубы, которые пройдут шестой раунд Пути регионов, попадут в первый этап 1/4 финала Пути регионов, где встретятся с командами, занявшими третьи места в групповом этапе Пути РПЛ .

Шестой раунд Пути регионов FONBET Кубка России пройдет 29–31 октября. Каждая пара проведёт один матч.