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Томас Франк может возглавить «Манчестер Юнайтед»

вчера, 19:21

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Руководство «дьяволов» знает об уровне профессионализма Франка, но боссы МЮ также понимают, что у рулевого нет опыта работы с топ-клубами.

У «Манчестер Юнайтед» есть и другие варианты для сотрудничества.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:56
Глейзеры или Рэтклиф и не должны разбираться в футболе, они просто владельцы (собственники). Тренер тот же дрессировщик с кнутом и пряником, все зависит только от него! У тренера должен быть безоговорочный авторитет, чего нет и не было у Хага, поэтому ловить нечего! Он пустышка никчемная, индюк надутый, отсюда и отсутствие результатов!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Стасик аут через пол года, плавали знаем, кто бы не пришёл бы сейчас, даже Легенда год САФ аут, не легенда он а просто физрук шарлатан и другие эпитеты, САФ писал когда игрок выше тренера клуб обречён, в МЮ закономерность от САФа.
P,S. Я давича думал, был бы владельцем фк Ростова и МЮ сделал бы рокировку тренеров как наш верховный, мог бы Карпин дурь выбить у игроков и тех кто топит тренеров раз за разом, вопрос конечто же риторический)
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 21:26
Неплохой вариант, хуже уж точно не будет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:24
в МЮ достаточно хорошие игроки.
а проблема МЮ это отсутствие игровой системы.
тактика позиционки и защиты, мягко говоря, слабая.
а грубо говоря, тактика Тен Хага это *****. (без перевода)
и поставь в эту систему ЭТХ весь состав Сити+Реал,
ничего не изменится.
опорник точно так же будет терять мяч из за прессинга со спины.
вингеры точно так же будут терять мячи на флангах.
к дьявольскому сожалению, у руля МЮ сегодня стоит примитивный тренер.
Арне Слот лысый, но лучше Тен Хага 100%.
Тен Хаг просто примитивней даже Черчесова и Семака.
такие трнера просто не успевает идти в ногу со временем
и не может предложить команде стиль, который бы позволял эффективно сохранить мяч и двигать его вперед.
но хуже всего, этимклубом управляют люди, которые не разбираются в футболе.
Глейзеры и Рэтклифф крутые парни в бизнесе, очень даже понимают в бизнесе, в финансах, маркетинге, но от футбола они далеки.
поэтому две ключевые беды Юнайтед на данный момент это
1. Руководство и 2. Тренер.
и эти странные трансферы, постоянные травмы, отсутствие прогресса у игроков - это именно их вина. только после очищения клуба можно будет говорить о результатах. игроки здесь вообще ничего не решают. игроки ровно те же самые, что и в других клубах. не хуже и не лучше.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 20:47
Если бы Стасику предложили чуть раньше,он бы может и возглавил,а так пока что в его сфере Казахстан.
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:05
Пока 10Хага не выгонят, в МЮ будут сватать всех подряд
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 19:58
Берите Аллегри.Я хочу на него посмотреть в клубе где ему не отказывают в трансферах, исторически итальянцы хорошо проявляют себя в АПЛ.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 19:58
т.е. "топ клуб" 11, а "середняк" выше на 3 строчки? Увы после САФ от МЮ только название осталось...его максимум по старинке можно назвать "топ клуб". А так да ..любой тренер сейчас будет лучше, чем нынешний.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:45
Александр Мостовой тоже может, но не царское дело тренеровать
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
вчера в 19:33
Суперперспективный тренер, было бы неплохо, есть ещё вариант с Хенессом.
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