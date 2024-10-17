Томас Франк может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед».
Руководство «дьяволов» знает об уровне профессионализма Франка, но боссы МЮ также понимают, что у рулевого нет опыта работы с топ-клубами.
У «Манчестер Юнайтед» есть и другие варианты для сотрудничества.
а проблема МЮ это отсутствие игровой системы.
тактика позиционки и защиты, мягко говоря, слабая.
а грубо говоря, тактика Тен Хага это *****. (без перевода)
и поставь в эту систему ЭТХ весь состав Сити+Реал,
ничего не изменится.
опорник точно так же будет терять мяч из за прессинга со спины.
вингеры точно так же будут терять мячи на флангах.
к дьявольскому сожалению, у руля МЮ сегодня стоит примитивный тренер.
Арне Слот лысый, но лучше Тен Хага 100%.
Тен Хаг просто примитивней даже Черчесова и Семака.
такие трнера просто не успевает идти в ногу со временем
и не может предложить команде стиль, который бы позволял эффективно сохранить мяч и двигать его вперед.
но хуже всего, этимклубом управляют люди, которые не разбираются в футболе.
Глейзеры и Рэтклифф крутые парни в бизнесе, очень даже понимают в бизнесе, в финансах, маркетинге, но от футбола они далеки.
поэтому две ключевые беды Юнайтед на данный момент это
1. Руководство и 2. Тренер.
и эти странные трансферы, постоянные травмы, отсутствие прогресса у игроков - это именно их вина. только после очищения клуба можно будет говорить о результатах. игроки здесь вообще ничего не решают. игроки ровно те же самые, что и в других клубах. не хуже и не лучше.
а проблема МЮ это отсутствие игровой системы.
тактика позиционки и защиты, мягко говоря, слабая.
а грубо говоря, тактика Тен Хага это *****. (без перевода)
и поставь в эту систему ЭТХ весь состав Сити+Реал,
ничего не изменится.
опорник точно так же будет терять мяч из за прессинга со спины.
вингеры точно так же будут терять мячи на флангах.
к дьявольскому сожалению, у руля МЮ сегодня стоит примитивный тренер.
Арне Слот лысый, но лучше Тен Хага 100%.
Тен Хаг просто примитивней даже Черчесова и Семака.
такие трнера просто не успевает идти в ногу со временем
и не может предложить команде стиль, который бы позволял эффективно сохранить мяч и двигать его вперед.
но хуже всего, этимклубом управляют люди, которые не разбираются в футболе.
Глейзеры и Рэтклифф крутые парни в бизнесе, очень даже понимают в бизнесе, в финансах, маркетинге, но от футбола они далеки.
поэтому две ключевые беды Юнайтед на данный момент это
1. Руководство и 2. Тренер.
и эти странные трансферы, постоянные травмы, отсутствие прогресса у игроков - это именно их вина. только после очищения клуба можно будет говорить о результатах. игроки здесь вообще ничего не решают. игроки ровно те же самые, что и в других клубах. не хуже и не лучше.