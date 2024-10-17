Томас Франк может возглавить «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 19:21

Главный тренер «Брентфорда» имеет шансы возглавить «Манчестер Юнайтед».

Руководство «дьяволов» знает об уровне профессионализма Франка, но боссы МЮ также понимают, что у рулевого нет опыта работы с топ-клубами.

У «Манчестер Юнайтед» есть и другие варианты для сотрудничества.