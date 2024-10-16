Месси вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных

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вчера, 08:57

37-летний аргентинский нападающий оформил хет-трик и добавил к этому две голевые передачи в поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Боливией.

Этот хет-трик позволил Месси оторваться в списке бомбардиров от завершившего карьеру иранца Али Даеи, с которым он делил до этого вторую строчку — в активе обоих нападающих было по 109 забитых мячей за свою национальную команду. Теперь на счету Лионеля 112 голов за сборную Аргентины в 189 матчах.

Стоит отметить, что лидером по этому показателю является . Звёздный португалец забил за свою национальную команду 133 мяча.