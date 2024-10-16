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Месси вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных

вчера, 08:57
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина6 : 0Логотип футбольный клуб БоливияБоливияМатч завершен

37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси оформил хет-трик и добавил к этому две голевые передачи в поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Боливией.

Этот хет-трик позволил Месси оторваться в списке бомбардиров от завершившего карьеру иранца Али Даеи, с которым он делил до этого вторую строчку — в активе обоих нападающих было по 109 забитых мячей за свою национальную команду. Теперь на счету Лионеля 112 голов за сборную Аргентины в 189 матчах.

Стоит отметить, что лидером по этому показателю является Криштиану Роналду. Звёздный португалец забил за свою национальную команду 133 мяча.

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Все комментарии
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 12:27
Месси побил рекорд Суареса.. Никто не делал 5 результативных действий в одном матче в отборе на ЧМ в ЮА.. ☝️
112910415
112910415
вчера в 11:04
редкостно крут !
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 09:43, ред.
Конечно, фанаты Роналду будут со мной не согласны, но я считаю, что в ЮА забивать гораздо сложнее, чем в Европе. И для этого есть несколько оснований:

1. Если глянуть на топ-10 лучших бомбардиров в истории на уровне сборных, то Месси единственный представитель ЮА. 4 футболиста из Европы, откуда Роналду, 4 футболиста из Азии, откуда Али Даеи и 1 из Африки, который замыкает топ-10.

2. В ЮА нет по-настоящему слабых сборных. Если глянуть на ту же Боливию, стоимость которой 12 млн по Трансфермаркету, складывается впечатление слабой сборной, но вот неделю назад они обыграли Колумбию, финалиста КА 2024. Совсем недавно Парагвай обыграл Бразилию. А сколько подобных сенсаций было в Европе?

3. В Европе в отборочных матчах ЧЕ и ЧМ, а также в ЛН есть четкое разделение сборных по уровню. То есть в группе одна-две сильные сборные, а остальные слабые. Так гораздо легче набивать статистику. У того же Лукаку просто поразительная статистика в отборочных матчах. А как он выступает на турнирах, куда не попадают сборные, которые были в отборочных, типа Люксембурга или Сан-Марино?

В ЮА нет разделения. Там все играют со всеми. То есть Аргентина в отборочных играх играет с теми же, с кем на турнирах.

Подведя итоги, скажу, что Месси не только бомбардир, но и ассистент. 57 ассистов за Аргентину. Возможно, не догонит Роналду, но это неважно, потому что уже прыгнул выше головы. Забить 100+ голов в ЮА это сверхрезультат.
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:24
Роналду в этот раз не забил, не получилось. Правда у Криштиану есть приличный запас и ему совсем не стоит волноваться за своё первенство. Нынешнее поколение не представляет никакой опасности, а Месси уже не успеет, нет у него времени и возможности.
m942hqne9g6s
m942hqne9g6s
вчера в 09:23
Роналду ему не догнать, ну никак.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 09:12
Голы Месси приносят трофеи.. Голы Авейру - ничего.. Вот такая статистика.. Хе.. 🤣
Rupertt
Rupertt
вчера в 09:09
Давно пора уже быть на первом.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:07
Аргентинцу трудно будет догнать португальца. У него более сложная отборочная группа. Конечно, там есть и слабые команды, но Роналду играл по нескольку матчей с европейскими карликами. Им куда проще забивать. Однако если Месси сможет играть также долго как Роналду, он вполне может выйти на чистое первое место. Тем интереснее будет их заочное Противостояние...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:58
У Месси есть несколько лет по сравнению с Роналду...
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