Месси вышел на чистое второе место в списке бомбардиров сборных

37-летний аргентинский нападающий Лионель Месси оформил хет-трик и добавил к этому две голевые передачи в поединке отборочного этапа к чемпионату мира 2026 года с Боливией.
Этот хет-трик позволил Месси оторваться в списке бомбардиров от завершившего карьеру иранца Али Даеи, с которым он делил до этого вторую строчку — в активе обоих нападающих было по 109 забитых мячей за свою национальную команду. Теперь на счету Лионеля 112 голов за сборную Аргентины в 189 матчах.
Стоит отметить, что лидером по этому показателю является Криштиану Роналду. Звёздный португалец забил за свою национальную команду 133 мяча.
1. Если глянуть на топ-10 лучших бомбардиров в истории на уровне сборных, то Месси единственный представитель ЮА. 4 футболиста из Европы, откуда Роналду, 4 футболиста из Азии, откуда Али Даеи и 1 из Африки, который замыкает топ-10.
2. В ЮА нет по-настоящему слабых сборных. Если глянуть на ту же Боливию, стоимость которой 12 млн по Трансфермаркету, складывается впечатление слабой сборной, но вот неделю назад они обыграли Колумбию, финалиста КА 2024. Совсем недавно Парагвай обыграл Бразилию. А сколько подобных сенсаций было в Европе?
3. В Европе в отборочных матчах ЧЕ и ЧМ, а также в ЛН есть четкое разделение сборных по уровню. То есть в группе одна-две сильные сборные, а остальные слабые. Так гораздо легче набивать статистику. У того же Лукаку просто поразительная статистика в отборочных матчах. А как он выступает на турнирах, куда не попадают сборные, которые были в отборочных, типа Люксембурга или Сан-Марино?
В ЮА нет разделения. Там все играют со всеми. То есть Аргентина в отборочных играх играет с теми же, с кем на турнирах.
Подведя итоги, скажу, что Месси не только бомбардир, но и ассистент. 57 ассистов за Аргентину. Возможно, не догонит Роналду, но это неважно, потому что уже прыгнул выше головы. Забить 100+ голов в ЮА это сверхрезультат.
1. Если глянуть на топ-10 лучших бомбардиров в истории на уровне сборных, то Месси единственный представитель ЮА. 4 футболиста из Европы, откуда Роналду, 4 футболиста из Азии, откуда Али Даеи и 1 из Африки, который замыкает топ-10.
2. В ЮА нет по-настоящему слабых сборных. Если глянуть на ту же Боливию, стоимость которой 12 млн по Трансфермаркету, складывается впечатление слабой сборной, но вот неделю назад они обыграли Колумбию, финалиста КА 2024. Совсем недавно Парагвай обыграл Бразилию. А сколько подобных сенсаций было в Европе?
3. В Европе в отборочных матчах ЧЕ и ЧМ, а также в ЛН есть четкое разделение сборных по уровню. То есть в группе одна-две сильные сборные, а остальные слабые. Так гораздо легче набивать статистику. У того же Лукаку просто поразительная статистика в отборочных матчах. А как он выступает на турнирах, куда не попадают сборные, которые были в отборочных, типа Люксембурга или Сан-Марино?
В ЮА нет разделения. Там все играют со всеми. То есть Аргентина в отборочных играх играет с теми же, с кем на турнирах.
Подведя итоги, скажу, что Месси не только бомбардир, но и ассистент. 57 ассистов за Аргентину. Возможно, не догонит Роналду, но это неважно, потому что уже прыгнул выше головы. Забить 100+ голов в ЮА это сверхрезультат.