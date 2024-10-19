Артета о возвращении Эдегора: «Следующая неделя будет решающей»

Главный тренер «Арсенала» рассказал о ситуации с капитаном команды , который пропустил несколько матчей клуба из-за травмы лодыжки.

Он не будет готов к этой игре (сегодняшнему матчу с «Борнмутом» — прим.ред.). На следующей неделе всё будет по-другому.

На более поздних стадиях реабилитации ему нужно будет убрать некоторые препятствия, сделать что-то другое, особенно с мячом. Следующая неделя будет решающей, чтобы увидеть, насколько он близок к этому.