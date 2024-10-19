Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Артета о возвращении Эдегора: «Следующая неделя будет решающей»

вчера, 12:57

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о ситуации с капитаном команды Мартином Эдегором, который пропустил несколько матчей клуба из-за травмы лодыжки.

Он не будет готов к этой игре (сегодняшнему матчу с «Борнмутом» — прим.ред.). На следующей неделе всё будет по-другому.

На более поздних стадиях реабилитации ему нужно будет убрать некоторые препятствия, сделать что-то другое, особенно с мячом. Следующая неделя будет решающей, чтобы увидеть, насколько он близок к этому.

Букайо Сака, Томас Партей и Габриэл Мартинелли не получили серьёзных травм.

Кай Хаверц и Журрьен Тимбер пропустили игры в Лиге наций, а Бен Уайт выбыл на три недели из-за проблем с пахом. Хаверц может сыграть с «Борнмутом».

Вне игры остаются Александр Зинченко (икроножная мышца), Такехиро Томиясу (колено) и Киран Тирни (подколенное сухожилие).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Тер Штеген начал процесс реабилитации
18 октября Фото
Анчелотти сообщил, что Алаба скоро вернётся в состав
18 октября
ОфициальноЗелиньски получил травму в расположении сборной Польши
17 октября
Ян Коуто выбыл на две недели
16 октября
ОфициальноВирц получил повреждение в расположении сборной Германии
16 октября
Бундеслига больше всего из топ-5 лиг пострадала от травм в прошлом сезоне
15 октября
Все комментарии
77st5sba9m3p
77st5sba9m3p
вчера в 13:56
Будем ждать только побед и чемпионство
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:30
В Арсенале это не единственная кадровая проблема
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 