«Барселона» крупно обырала «Севилью»

1729458638

сегодня, 00:10

«Барселона» крупно обыграла «Севилью» (5:1) в воскресном матче чемпионата Испании.

На 24-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски провёл первый мяч, реализовав 11-метровый удар. Спустя четыре минуты увеличил преимущество хозяев полузащитник Педри. Затем на 39-й минуте довёл счёт до разгромного снова Левандовски, оформив дубль во встрече. На 82-й минуте отличился хавбек «сине-гранатовых» Пабло Торре. Один мяч «Севильи» отыграл Станис Музамбо. Окончательный результат в игре установил Торре, оформив дубль на свой счёт.

«Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги (27 очков). «Севилья» занимает 13-е место (12 очков).