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«Барселона» крупно обырала «Севилью»

сегодня, 00:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб СевильяСевильяМатч завершен

«Барселона» крупно обыграла «Севилью» (5:1) в воскресном матче чемпионата Испании.

На 24-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски провёл первый мяч, реализовав 11-метровый удар. Спустя четыре минуты увеличил преимущество хозяев полузащитник Педри. Затем на 39-й минуте довёл счёт до разгромного снова Левандовски, оформив дубль во встрече. На 82-й минуте отличился хавбек «сине-гранатовых» Пабло Торре. Один мяч «Севильи» отыграл Станис Музамбо. Окончательный результат в игре установил Торре, оформив дубль на свой счёт.

«Барселона» располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги (27 очков). «Севилья» занимает 13-е место (12 очков).

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 16:08
Флик молодец.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ __AgamagA__ (раскрыть)
сегодня в 12:35, ред.
Ты бы хоть смайлик проставил, называя Вини танцором, а Килю Мбапешкой.
И да. Реал это не Севилья..., при всём уважении к Барсе.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 10:00
Можешь быть уверен в том что Барса на сто процентов не проиграет эти два матча, только может выиграть эти два. У Баварии главные футболисты Мусиала и Павлович не участвуют в матче против Барсы, про Реала вообще молчу, если не выиграть этот позор в Эль Класико для Барсы это позор будет
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Баpсaфoбия (раскрыть)
сегодня в 09:42
да, вынесет Барселона, как обычно, по 0-5 от каждой
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 07:35
Мощная подготовка перед Баварией и Реалом, надеюсь сможем их вынести.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Yodr (раскрыть)
сегодня в 07:17
Кроме всего прочего, ни одного нигера) в отличии от сборной Франции.
shlomo
shlomo
сегодня в 07:12
Обидели гостей по полной программе....
c8g832bc3gnz
c8g832bc3gnz
сегодня в 06:28
Севилья уже не та, обидеть может каждый.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:20, ред.
Отличная победа!!! Теперь Бавария и Реал. Настоящая проверка команды.))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:56
Победа Барсе досталась довольно легко, ждём следующий матч...
__AgamagA__
__AgamagA__
сегодня в 05:53
Барселона хорошо делает свою работу!
Такой же ущерб нанесут сливочным!
Ямаль покажет мастер класс Мбапешке и танцорам бразильским!
__AgamagA__
__AgamagA__ ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 05:44
А чем нынешний состав провинился? Почему они должны умереть? Может Бавария за 0:4 от 2009 года рассчиталась так с Барсой?
112910415
112910415
сегодня в 05:15
очень даже убедительно !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 04:26
Хорошая репетиция перед Эль Классико.
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:57
Уровень команд сильно сказался!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:44
На этой неделе Барселоне играть в Лиге Чемпионов с Баварией. Самое время рассчитаться, хотя бы частично, за тот позорный разгром, который учинил несколько лет назад немецкий клуб испаанскому гранду с Месси в составе. Этот матч не менее принципиален, чем Классико. По идее Барселона должна победить или умереть. Посмотрим, как будет в реальной жизни.
e6e48wkrfmk6
e6e48wkrfmk6
сегодня в 00:34
Барселону с крупной победой!
Yodr
Yodr
сегодня в 00:20, ред.
8 игроков стартового состава Барселоны - испанцы и только 4 - у Севильи.
В Англии это вообще чудо было бы, где в клубах 1-2 англичанина.
Разве не поэтому испанская сборная феерит?
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
сегодня в 00:12
Неплохо..
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