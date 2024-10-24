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Гвардиола: «Меня не интересует „Золотой мяч“»

вчера, 22:54

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после матча со «Спартой» в Лиге чемпионов (5:0) сообщил, что его не интересует судьба «Золотого мяча».

Наверное, футболистов это и волнует, но меня не интересует «Золотой мяч», вообще. Самое важное – Холанд счастлив и улыбается.

Знаю, что ему непросто, соперники обороняются в штрафной с тремя центральными защитниками, двумя опорными хавбеками и даже с крайними полузащитниками поблизости.

Пространства просто нет, при каждой подаче соперники хватают Эрлинга. Мы много раз говорили с ним и пришли к тому, что нужно сохранять терпение и позитив, поскольку мяч придет к нему.

Он забил два гола, у него было еще два действительно хороших удара головой.

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Все комментарии
6fdhkw6ujczr
6fdhkw6ujczr
сегодня в 06:03
Его это не интересует,он коллективный игрок
vkpargq3hzjg
vkpargq3hzjg
сегодня в 05:17
Все верно: чужие призы не интересны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:43
Сколько же у человека должно быть денег чтоб его не интересовало золото??
Scorp689
Scorp689
вчера в 23:37
Он собирает трофеи на клубном уровне, поэтому и не интересует...
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:30, ред.
...лукавит, какому тренеру не хотелось бы иметь Золотого Мальчика
из Майами в составе своей команды?!
shur
shur
вчера в 23:28
...так он кабан здоровый по природе, в драке всегда ломают самого здорового,другие просто улепётивают или с ними гораздо проще драться!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:23
"Меня не интересует «Золотой мяч», вообще" - Мнение по крайней мере, имеющее право на существование...
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