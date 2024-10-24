Гвардиола: «Меня не интересует „Золотой мяч“»

Главный тренер «Манчестер Сити» после матча со «Спартой» в Лиге чемпионов (5:0) сообщил, что его не интересует судьба «Золотого мяча».

Наверное, футболистов это и волнует, но меня не интересует «Золотой мяч», вообще. Самое важное – Холанд счастлив и улыбается.

Знаю, что ему непросто, соперники обороняются в штрафной с тремя центральными защитниками, двумя опорными хавбеками и даже с крайними полузащитниками поблизости.

Пространства просто нет, при каждой подаче соперники хватают Эрлинга. Мы много раз говорили с ним и пришли к тому, что нужно сохранять терпение и позитив, поскольку мяч придет к нему.

Он забил два гола, у него было еще два действительно хороших удара головой.