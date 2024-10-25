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Моуриньо готов возглавить клуб из нижней части таблицы АПЛ

вчера, 14:21
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо на пресс-конференции после матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1) рассказал о возможном варианте продолжения карьеры после истечения контракта с клубом из Стамбула в 2026 году.

Я думаю, что лучшее, что я могу сделать, это когда покину «Фенербахче», перейти в клуб, который не играет в турнирах УЕФА. Если какому-либо клубу в Англии из нижней части турнирной таблицы понадобится тренер через два года, я готов уйти.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 17:21
Когда тренировал Рому надо было соглашаться на приглашение в Челси. Поэтому не верилось что Жозе возглавит клуб из Турции, так как амбиции Жозе и Фенербахче не равноценны. Даже возглавив Порту было бы лучше для него.
112910415
112910415
вчера в 17:11
так проходит слава мирская ...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:25
Карьера Моуриньо катится по наклонной. Совсем скатился уже этот физрук. Скоро согласится на клубы из второго дивизиона, хоть бы кто-нибудь к себе позвал.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:50
Заявление Моуриньо о желании работать в клубе, не участвующем в европейских турнирах, действительно интригует. Это может означать, что он хочет вернуться к основам, где сможет сосредоточиться на развитии команды, а не на постоянной борьбе за результаты в Лиге Европы.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:44
Думаю надо его в Зенит пригласить)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:18
спасать Вулверхэмптона?
и с каких пор Моуриньо силен как кризисный менеджер?
уж лучше Клаудио Раньери пригласит))))
Вещий
Вещий
вчера в 15:08
Через два года он может совсем никому не будет нужен.....
Barcelona
Barcelona ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 15:05
У него есть работа и ему п. х на всё 😂
vn4rt9trgg89
vn4rt9trgg89
вчера в 14:48
Посмотреть на Жозе в АПЛ будет стоить того
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:46, ред.
Моуриньо готов возглавить клуб из нижней части турнирной таблицы Английской Премьер Лиги? Интересно, а сколько денег он за это планирует получить? Как за клуб из верхней части? Жозе хочет развести очередного клиента, сейчас готовит лапшу.
drug01
drug01
вчера в 14:36
Ему нужна работа он готов на всё!!!
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