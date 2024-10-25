Моуриньо готов возглавить клуб из нижней части таблицы АПЛ

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вчера, 14:21

Главный тренер «Фенербахче» на пресс-конференции после матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1) рассказал о возможном варианте продолжения карьеры после истечения контракта с клубом из Стамбула в 2026 году.