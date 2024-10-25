Моуриньо готов возглавить клуб из нижней части таблицы АПЛ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо на пресс-конференции после матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1) рассказал о возможном варианте продолжения карьеры после истечения контракта с клубом из Стамбула в 2026 году.
Я думаю, что лучшее, что я могу сделать, это когда покину «Фенербахче», перейти в клуб, который не играет в турнирах УЕФА. Если какому-либо клубу в Англии из нижней части турнирной таблицы понадобится тренер через два года, я готов уйти.
и с каких пор Моуриньо силен как кризисный менеджер?
уж лучше Клаудио Раньери пригласит))))
и с каких пор Моуриньо силен как кризисный менеджер?
уж лучше Клаудио Раньери пригласит))))