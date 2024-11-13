«Лейпциг» может арендовать Коло Муани у ПСЖ

По данным источника, «Лейпциг» заинтересован в трансфере нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани.
Сообщается, что парижане уже решили отдать игрока зимой в аренду с возможностью выкупа.
«Лейпциг» видит в форварде потенциальную замену Беньямину Шешко, если словенец решит уйти летом.
Единственной проблемой, связанной с потенциальным трансфером Коло Муани, считается его слишком высокая зарплата. Это может означать, что 25-летний игрок вернется в Германию только на правах аренды.
В этом сезоне французский нападающий принял участие в 10 матчах ПСЖ, но в старте вышел лишь дважды.