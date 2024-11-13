«Лейпциг» может арендовать Коло Муани у ПСЖ

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вчера, 20:20

По данным источника, «Лейпциг» заинтересован в трансфере нападающего ПСЖ .

Сообщается, что парижане уже решили отдать игрока зимой в аренду с возможностью выкупа.

«Лейпциг» видит в форварде потенциальную замену , если словенец решит уйти летом.

Единственной проблемой, связанной с потенциальным трансфером Коло Муани, считается его слишком высокая зарплата. Это может означать, что 25-летний игрок вернется в Германию только на правах аренды.