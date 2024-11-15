Семак: «Моуриньо спросил, где живот, а я ответил, что будет»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Фенербахче» прокомментировал массовую стычку игроков обеих команд в первом тайме, а также рассказал, о чём говорил с рулевым турецкого клуба Жозе Моуриньо.
Перед началом игры специалисты тепло поприветствовали друг друга, а во время поединка было замечено, как они вместе наблюдают за происходящим на поле.
Это хорошо, это эмоции. Естественно, ничего критичного или плохого не было. И в предыдущих матчах, когда мы играли с «Фенербахче», похожая была ситуация. Естественно, и одна и вторая команда выходят для того, чтобы побеждать. И это только плюс для накала игры, которую мы проводим.
Что обсуждали в этот момент с Жозе Моуриньо? Он сказал, что это хорошо. Я думаю: конечно, хорошо. Главное, чтобы без перебора. То, что напряжение, эмоции есть, они выплескиваются — это хорошо.
Что такого сказал Моуриньо перед игрой, что меня насмешило? Нет, ничего не насмешило. Он спросил: «Что, тренируешься?». Я говорю: «Конечно, нет». Поэтому он спросил, где живот, а я ответил, что будет.
Семак: Нету...
Моуриньо: Так ты не Слуцкий?...
Семак: Нету...
Моуриньо: Так ты не Слуцкий?...