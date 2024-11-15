Семак: «Моуриньо спросил, где живот, а я ответил, что будет»

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вчера, 22:56

Главный тренер «Зенита» после товарищеского матча с «Фенербахче» прокомментировал массовую стычку игроков обеих команд в первом тайме, а также рассказал, о чём говорил с рулевым турецкого клуба .

Перед началом игры специалисты тепло поприветствовали друг друга, а во время поединка было замечено, как они вместе наблюдают за происходящим на поле.