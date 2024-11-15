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Семак: «Моуриньо спросил, где живот, а я ответил, что будет»

вчера, 22:56
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)2 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после товарищеского матча с «Фенербахче» прокомментировал массовую стычку игроков обеих команд в первом тайме, а также рассказал, о чём говорил с рулевым турецкого клуба Жозе Моуриньо.

Перед началом игры специалисты тепло поприветствовали друг друга, а во время поединка было замечено, как они вместе наблюдают за происходящим на поле.

Это хорошо, это эмоции. Естественно, ничего критичного или плохого не было. И в предыдущих матчах, когда мы играли с «Фенербахче», похожая была ситуация. Естественно, и одна и вторая команда выходят для того, чтобы побеждать. И это только плюс для накала игры, которую мы проводим.

Что обсуждали в этот момент с Жозе Моуриньо? Он сказал, что это хорошо. Я думаю: конечно, хорошо. Главное, чтобы без перебора. То, что напряжение, эмоции есть, они выплескиваются — это хорошо.

Что такого сказал Моуриньо перед игрой, что меня насмешило? Нет, ничего не насмешило. Он спросил: «Что, тренируешься?». Я говорю: «Конечно, нет». Поэтому он спросил, где живот, а я ответил, что будет.

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Все комментарии
pomor445
pomor445
сегодня в 15:21
Живот у Семака по статусу пока внутри, а у Моуриньо уже показался наружу.
112910415
112910415
сегодня в 07:12
даже автограф не взял ?!
Capral
Capral
вчера в 23:39
Вобщем, если я правильно понял- они встретились, чтобы поржать. Конечно, тут уж не до футбола...
Futurista
Futurista
вчера в 23:33, ред.
Моуриньо: Где живот?
Семак: Нету...
Моуриньо: Так ты не Слуцкий?...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:58
Поэтому он спросил, где живот, а я ответил, что ем только сельдерей.
Гость
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