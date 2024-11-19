В «Барселоне» подтвердили, что ПСЖ предлагал 250 млн евро за трансфер Ямаля

Советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты рассказал, что ПСЖ действительно предлагал 250 млн евро за трансфер нападающего Ламина Ямаля этим летом.
Летом «Пари Сен-Жермен» сделал предложение на сумму 250 млн евро за Ламина Ямала. Лапорта даже не рассматривал его, не было никакой возможности продать Ламина.
Славу и имя в составе ПСЖ не сделать.
Барселона в любом состоянии способна выигрывать титулы, а игроки индивидуальные награды.
Барселона своих лучших воспитанников никогда не продавала.
Славу и имя в составе ПСЖ не сделать.
Барселона в любом состоянии способна выигрывать титулы, а игроки индивидуальные награды.
Барселона своих лучших воспитанников никогда не продавала.