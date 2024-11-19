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В «Барселоне» подтвердили, что ПСЖ предлагал 250 млн евро за трансфер Ямаля

вчера, 18:27

Советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты рассказал, что ПСЖ действительно предлагал 250 млн евро за трансфер нападающего Ламина Ямаля этим летом.

Летом «Пари Сен-Жермен» сделал предложение на сумму 250 млн евро за Ламина Ямала. Лапорта даже не рассматривал его, не было никакой возможности продать Ламина.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 08:45
Барса-как СОБАКА на сене!!!))))
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 23:34
Прямо по Марксу: товар - деньги - товар...
uttcm4kj87er
uttcm4kj87er
вчера в 22:57
а в псж не подтвердили, и кому верить?
Agamaga_05
Agamaga_05
вчера в 21:44
В ПСЖ не переходят игроки в расцвете сил, туда идут за деньгами.
Славу и имя в составе ПСЖ не сделать.
Барселона в любом состоянии способна выигрывать титулы, а игроки индивидуальные награды.
Барселона своих лучших воспитанников никогда не продавала.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 21:25
Потом будут локти кусать больше за него не кто столько не предложит!! Пойдет по арендам скоро и не кому станет не нужен этот раз пиареный Ямаль.👎
Даврон Караев
Даврон Караев
вчера в 21:18
если это правда, то Лапорта идиот. продать надо было и укрепить состав с хорошими игроками. Ямал как Фати через некоторые время какой нибудь травму получить и потухнет
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:31
пусть арабы начнут понимать, что не все за деньги можно купить.
конечно, многие топ-клубы хотят видит Ямаля своим игроком.
Даже Реал...
будет что им через 20 лет рассказывать небылицы, как они вот вот купили Ямаля.
shur
shur
вчера в 19:09
...какие деньги крутятся, их бы на что то уникальное пустить, международный, футбольный, детский пансионат со стадионом !
Но речь не об этом, смотрите Париж тонет в купюрах, деньги предлогают в любых количествах, а Клуб как был на своём уровне,
так не с места не сдвинулся одно и тоже в чемпионате, в Лиге, в достижениях,в рейтинге,аминь!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:57
Если это правда, то Лапорта сделал большую глупость, отказав ПСЖ. Таких денег за Ямаля больше не предложат, теперь он будет только дешеветь. Барселона все равно продаст его - долги заставят...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
вчера в 18:49
Неймар так мечтал выйти из под тени Месси, что сам занес в кассу каталонского клуба этих 222. но для Барсы эти деньги не принесли пользы.
чего стоит покупка Коутиньо.
сама Барса не умеет деньги делать.
они на выпустников Ла Масии хорошо бы зарабатывали.
Кубки кубками, но главное это деньги.
но....Барса никогда не ставила финансовые интересы выше спортивных.
вот такие дела.
ne gusta
ne gusta
вчера в 18:39
Это может сыграть как мотивация для Ямаля.
shlomo
shlomo
вчера в 18:31
Руки прочь от Ямаля.... это достояние Барсы...:)))
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
вчера в 18:30
Вот Лапорта мечтатель одного впарили за 222 теперь хочет второго впарить за 250
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